Знаменитый стартап Magic Leap могут продать за $10 млрд

Производитель гарнитур дополненной реальности Magic Leap ищет покупателей. Переговоры уже велись с Johnson & Johnson и Facebook, однако они не увенчались успехом.

Суть технологии AR (augmented reality — «дополненная реальность») в том, чтобы построить взаимодействие с виртуальными предметами в условиях реальной окружающей среды. Американский стартап Magic Leap появился в 2010 году и создает очки дополненной реальности.

За время своего существования им удалось привлечь $2,6 млрд инвестиций, стартап сегодня оценивается примерно в $8 млрд, а его инвесторами являются крупнейший в Японии оператор беспроводной связи NTT Docomo Inc., государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии PIF, сингапурская государственная инвестиционная компания Temasek Holdings Pte, оператор мобильной связи AT&T, Google и другие крупные технологические компании.