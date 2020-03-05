Xiaomi анонсировала Redmi Note 9 Pro и Redmi Note 9 Pro Max (фото)

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Суббренд Xiaomi сегодня анонсировал сразу два смартфона серии Redmi Note 9. Основные отличия заключаются в камере и скорости зарядки.
Redmi Note 9 Pro имеет 16-мегапиксельную селфи-снэппер – вдвое меньше, чем у версии Max, а основная камера в версии Note 9 Pro имеет 48 Мп в отличие от 64 Мп у старшей версии. К нему присоединяются сверхмощные 8-мегапиксельные, 5-мегапиксельные макро- и 2-мегапиксельные сенсорные модули, такие как Note 9 Pro Max. В Redmi Note 9 Pro, как и в Note 9 Pro Max, установлен аккумулятор емкостью 5 020 мАч, но он поддерживает зарядку 18 Вт вместо 33 Вт. Тем не менее, по большей части Redmi Note 9 Pro похож на старшую модель.
Фото Redmi Note 9 Pro xiaomi
Он имеет такой же 6,67-дюймовый ЖК-дисплей с разрешением FHD + и работает на таком же 8-нм SoC Snapdragon 720G. Вы также получаете боковой считыватель отпечатков пальцев и брызгозащищенный корпус. Redmi Note 9 Pro предлагается в цветах Aurora Blue, Glacier White и Interstellar Black и поставляется в двух версиях памяти: 4 ГБ / 64 ГБ.
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