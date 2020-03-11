😷 Коронавирус может снизить объемы переводов заробитчан — Нацбанк

Национальный банк не исключает, что пандемия коронавируса может снизить объемы переводов украинских трудовых мигрантов.

Об этом на пресс-брифинге заявил заместитель председателя НБУ Дмитрий Сологуб.

“Мы ожидаем некоторое снижение переводов украинских трудовых мигрантов из-за рубежа, но оно будет сравнительно меньше, чем эффект от того, что путешествия из Украины будут намного ниже, чем были”, – подчеркнул он.

По его словам, сейчас в НБУ оценивают влияние коронавируса на экономику Украины как достаточно сдержанное.

Справка Finance.ua:

Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку до 10% годовых с 13 марта 2020 года.

В НБУ заявляли, что хотя распространение коронавируса в мире пока не имело существенного влияния на экономический рост и инфляцию в Украине, в апреле, скорее всего, Нацбанку придется пересмотреть макропрогнозы.