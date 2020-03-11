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😷 Коронавирус может снизить объемы переводов заробитчан — Нацбанк

&#128567; Коронавирус может снизить объемы переводов заробитчан — Нацбанк

Национальный банк не исключает, что пандемия коронавируса может снизить объемы переводов украинских трудовых мигрантов.

Об этом на пресс-брифинге заявил заместитель председателя НБУ Дмитрий Сологуб.

“Мы ожидаем некоторое снижение переводов украинских трудовых мигрантов из-за рубежа, но оно будет сравнительно меньше, чем эффект от того, что путешествия из Украины будут намного ниже, чем были”, – подчеркнул он.

По его словам, сейчас в НБУ оценивают влияние коронавируса на экономику Украины как достаточно сдержанное.

Справка Finance.ua:

  • Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку до 10% годовых с 13 марта 2020 года.
  • В НБУ заявляли, что хотя распространение коронавируса в мире пока не имело существенного влияния на экономический рост и инфляцию в Украине, в апреле, скорее всего, Нацбанку придется пересмотреть макропрогнозы.
  • Смолий отмечал, что риск распространения коронавируса может в случае реализации привести к рецессии мировой экономики и значительного замедления экономической активности в Украине.
По материалам Економічна Правда
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