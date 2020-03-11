😷 Коронавирус может снизить объемы переводов заробитчан — Нацбанк

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Национальный банк не исключает, что пандемия коронавируса может снизить объемы переводов украинских трудовых мигрантов.
Об этом на пресс-брифинге заявил заместитель председателя НБУ Дмитрий Сологуб.
“Мы ожидаем некоторое снижение переводов украинских трудовых мигрантов из-за рубежа, но оно будет сравнительно меньше, чем эффект от того, что путешествия из Украины будут намного ниже, чем были”, – подчеркнул он.
По его словам, сейчас в НБУ оценивают влияние коронавируса на экономику Украины как достаточно сдержанное.
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