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FlixBus и украинские автостанции подписали меморандум о сотрудничестве: что он предусматривает

FlixBus и украинские автостанции подписали меморандум о сотрудничестве: что он предусматривает

Автобусный оператор FlixBus начал сотрудничество с Всеукраинской ассоциацией автостанций – стороны, в частности, будут сотрудничать по точкам продажи билетов и остановкам на маршрутах.

Об этом сообщает пресс-служба FlixBus.

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Отмечается, что меморандум о сотрудничестве подписали 12 марта в Харькове.

“Стороны согласовали общие критерии сотрудничества.

Автостанции нацелены на сотрудничество с FlixBus в двух направлениях – как точки продажи билетов и как остановки на предстоящих маршрутах по Украине, тогда как FlixBus поделится своим опытом и знаниями по европейским стандартам путешествий и окажет поддержку в продвижении Украины в мире и привлечении большего количества пассажиров в страну”, – говорится в сообщении.

“Партнерство с украинскими автостанциями важно для нас, потому что для нас высоким приоритетом является комфорт пассажиров.

FlixBus всегда пытается останавливаться на главных автостанциях, которые играют роль пересадочного узла – там пассажиры могут пересаживаться на разные виды транспорта, а также немного отдохнуть или купить билеты в кассе.

Мы хотим сотрудничать с украинскими автостанциями на основе взаимной выгоды и доверия, и стать их партнером в новых возможностях их развития и модернизации”, – заявил управляющий директор FlixBus в Украине и Польше Михал Леман.

По материалам Економічна Правда
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