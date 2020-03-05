FlixBus и украинские автостанции подписали меморандум о сотрудничестве: что он предусматривает

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Автобусный оператор FlixBus начал сотрудничество с Всеукраинской ассоциацией автостанций – стороны, в частности, будут сотрудничать по точкам продажи билетов и остановкам на маршрутах.
Об этом сообщает пресс-служба FlixBus.
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Отмечается, что меморандум о сотрудничестве подписали 12 марта в Харькове.
“Стороны согласовали общие критерии сотрудничества.
Автостанции нацелены на сотрудничество с FlixBus в двух направлениях – как точки продажи билетов и как остановки на предстоящих маршрутах по Украине, тогда как FlixBus поделится своим опытом и знаниями по европейским стандартам путешествий и окажет поддержку в продвижении Украины в мире и привлечении большего количества пассажиров в страну”, – говорится в сообщении.
“Партнерство с украинскими автостанциями важно для нас, потому что для нас высоким приоритетом является комфорт пассажиров.
FlixBus всегда пытается останавливаться на главных автостанциях, которые играют роль пересадочного узла – там пассажиры могут пересаживаться на разные виды транспорта, а также немного отдохнуть или купить билеты в кассе.
Мы хотим сотрудничать с украинскими автостанциями на основе взаимной выгоды и доверия, и стать их партнером в новых возможностях их развития и модернизации”, – заявил управляющий директор FlixBus в Украине и Польше Михал Леман.
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