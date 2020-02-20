FlixBus объявил планы на 2020 год: Африка, страны Балтии и внутренние рейсы в Украине

Автобусный оператор FlixBus впервые объявил о начале рейсов в Африку (Марокко) и анонсировал в 2020 году выход на рынок стран Балтии и развитие внутренних рейсов в отдельных странах, включая Украину.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что в феврале оператор вышел на рынок Африки, запустив свои первые два автобуса из Марокко во Францию.

“Новые маршруты соединили 27 французских городов с 9 марокканскими, в том числе Марракеш, Рабат, Фес, Мекнес, Танжер и Касабланку”, – говорится в сообщении.

В FlixBus добавляют, что успех на украинском рынке побудил к дальнейшему развитию в регионе, следующий шаг – выход в страны Балтии.

“В 2020 году FlixBus имеет целью соединить Эстонию, Латвию и Литву международными рейсами с западной Европой”, – добавили в компании.

Кроме этого, на 2020 год компания анонсировала развитие внутренних рейсов в трех странах – Великобритании, Португалии и Украине.

Напомним, в 2019 году FlixBus вышел на украинский рынок, запустив регулярные международные рейсы, которые объединяют 10 украинских городов (Киев, Львов, Одесса, Житомир, Ровно, Винница, Умань, Хмельницкий, Тернополь и Ужгород) прямым сообщением с 44 городами Европы.