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Транзит газа составил 6,5 млрд куб. м в январе-феврале 2020 года

Транзит газа составил 6,5 млрд куб. м в январе-феврале 2020 года

Через газотранспортную систему Украины в феврале 2020 года транзитом прошло 3,9 млрд куб. м природного газа. Это на 47% меньше, чем в аналогичный месяц прошлого года, и на 56% больше показателя января 2020 года.

В целом с начала 2020 года через ГТС Украины транзит газа составил 6,5 млрд куб. м природного газа, что на 53% меньше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Вместе с тем, с начала 2020 года мощности для транзита газа из РФ полностью оплачены ПАО «Газпром» за указанный период согласно новому транзитному соглашению и в расчете 65 млрд куб. м в год (или 0,178 млрд куб. м в сутки).

В западном направлении с начала 2020 года протранзитовано 5,5 млрд куб. м газа, что на 48% меньше результатов этого же периода годом ранее: в Польшу – 0,5 млрд куб. м (-9%), в Словакию – 4,0 млрд куб. м (-52%), в Венгрию – 1,0 млрд куб. м (-39%).

В южном (балканском) направлении с начала 2020 года объемы транзита сократились на 69% и составили 1,0 млрд куб. м газа. В частности, транзит в Румынию через ГИС «Орловка» составил 0,3 млрд куб. м (-87%), а в Молдову – 0,7 млрд куб. м (-3%). Снижение объемов транзита по трансбалканскому коридору в значительной мере обусловлено запуском обходного газопровода «Турецкий поток».

По материалам Finance.UA
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