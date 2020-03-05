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Торги на фондовой бирже Нью-Йорка снова приостанавливали

Торги на фондовой бирже Нью-Йорка снова приостанавливали

12 марта на Нью-Йоркской фондовой бирже приостановили торги на 15 минут. Такой механизм применяют в случаях, когда цены на акции бесконтрольно падают. Это произошло второй раз за последнюю неделю.

Как сообщает CNBC, ключевые фондовые индексы упали более чем на 7% за первые минуты после открытия торгов 12 марта. Так, индекс S&P 500 (акции 500 крупнейших компаний США) упал на 7,02%, Nasdaq (акции технологических компаний) – на 7,03%, а Dow Jones – на 7,2%.

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Последний раз торги на бирже принудительно приостанавливали в «черный понедельник», 9 марта. Тогда акции также обвалились более чем на 6% в первые минуты после открытия биржи.

На падение рынка акций повлияло объявление Всемирной организацией здравоохранения эпидемии коронавируса пандемией. Кроме этого, президент США Дональд Трамп объявил о запрете авиасообщения между США и 26-ю странами Европы. Это решение также обвалило цены на нефть.

Торги на бирже могут приостановить на целый день в случае, если цены на акции, входящие в индекс S&P 500, упадут на 20% по сравнению цен предыдущего дня.

По материалам hromadske.tv
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