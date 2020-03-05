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Испанский суд закрыл дело против Фирташа

Испанский суд закрыл дело против Фирташа

Судебное следственное управление Барселоны №21 сдало в архив уголовное дело, заведенное пять лет назад на украинского миллиардера, бывшего партнера “Газпрома” Дмитрия Фирташа, которого обвиняли в отмывании денег и членстве в преступном сообществе, сообщает Deutsche Welle.

Как отмечает агентство, судья Игнасио Санчес закрыл его дело за недостатком улик. Он обосновал свое решение предложением самого следствия, приостановившего дело еще 30 октября 2019-го. Следствие, в свою очередь, исходило из того, что Антикоррупционная прокуратура Испании (инициатор уголовного преследования Фирташа) не представила весомых доказательств вины подозреваемого.

По настоянию прокуратуры следственное управление дважды, начиная с 2017 года, направляло в Австрию, где проживает Фирташ, запрос на его экстрадицию в Испанию. И дважды получало отказ. Австрийское правосудие в лице Земельного суда Вены считало приводившиеся для экстрадиции доводы неубедительными.

По материалам Дело
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