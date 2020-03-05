Минэкономики планирует усилить борьбу с нелегальным оборотом табака

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
В Министерстве экономики предложили отказаться от резкого повышения акциза на табакосодержащие изделия для электрического нагрева, чтобы не провоцировать рост теневого рынка.
В работе группы приняли участие заместитель министра экономики Светлана Панаиотиди, представители СБУ, Антимонопольного комитета, народные депутаты, представители табачных компаний.
По словам Панаиотиди, сейчас чрезвычайно возрастает актуальность внедрения производителями табачных изделий действенных механизмов выявления недобросовестных контрагентов. Также участники рабочей группы большое внимание уделили вопросу формирования более прогнозируемой налоговой и акцизной политики, что является залогом более прозрачных правил игры на табачном рынке.
В свою очередь, представитель Национальной организации розничной торговли Николай Ганул предложил вместо повышения акцизов на ТИЭНы (табакосодержащие изделия для электрического нагрева) в 4 раза, как это предусмотрено в принятом законе №1210 – ввести переходный период на несколько лет, чтобы бизнес, в т.ч. малый бизнес смог адаптироваться.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Шмыгаль объявил о вхождении Украины в мировой экономический кризисВчера, 19:00 - 6917 12
Айтишники просят гарантировать неизменность текущих налоговых условий для ИТ-отрасли - петицияВчера, 15:13 - 3213 8
В Польше назвали "Северный поток-2" угрозой для Европы6 ч. назад - 340 6
При отклонении курса гривны на 10-15% банки будут нуждаться в докапитализации - ассоциация8 ч. назад - 2555 6
Разгадан секрет существования материи16 ч. назад - 2170 6
😷 Как будут работать банки во время карантина (инфографика)5 ч. назад - 10480
Нефть подешевела и обвалила биткоинВчера, 17:19 - 9144
Шмыгаль объявил о вхождении Украины в мировой экономический кризисВчера, 19:00 - 6917 12
Межбанк: валютный рынок лихорадит. Причем сильноВчера, 18:35 - 5446 4
Физики создали прорывную замену Большому адронному коллайдеру16 ч. назад - 3189
😷 Беспилотники и роботы: как коронавирус тестирует технологии КитаяВчера, 11:10 - 1062
😷Названы новые симптомы коронавирусаПозавчера, 12:34 - 4343 1
Вертолет для транспортировки инфицированных коронавирусом в Украине (фото)05.03.2020, 15:34 - 1719 3
Xiaomi представила игровые смартфоны с быстрой зарядкой (фото)04.03.2020, 14:10 - 1055 1
Представлена международная версия смартфона Oppo Reno3 Pro (фото, видео)03.03.2020, 15:10 - 962 1