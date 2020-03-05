Минэкономики планирует усилить борьбу с нелегальным оборотом табака

В Министерстве экономики предложили отказаться от резкого повышения акциза на табакосодержащие изделия для электрического нагрева, чтобы не провоцировать рост теневого рынка.

В работе группы приняли участие заместитель министра экономики Светлана Панаиотиди, представители СБУ, Антимонопольного комитета, народные депутаты, представители табачных компаний.

По словам Панаиотиди, сейчас чрезвычайно возрастает актуальность внедрения производителями табачных изделий действенных механизмов выявления недобросовестных контрагентов. Также участники рабочей группы большое внимание уделили вопросу формирования более прогнозируемой налоговой и акцизной политики, что является залогом более прозрачных правил игры на табачном рынке.

В свою очередь, представитель Национальной организации розничной торговли Николай Ганул предложил вместо повышения акцизов на ТИЭНы (табакосодержащие изделия для электрического нагрева) в 4 раза, как это предусмотрено в принятом законе №1210 – ввести переходный период на несколько лет, чтобы бизнес, в т.ч. малый бизнес смог адаптироваться.