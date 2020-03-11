Вкладчики банков-банкротов получили 24 млн грн в феврале

Фонд гарантирования вкладов физических лиц в феврале 2020 выплатил 24,1 млн грн гарантированного возмещения вкладчикам неплатежеспособных банков.

По состоянию на 1 марта 2020 в реестре участников Фонда гарантирования насчитывается 74 банка, говорится в сообщении ФГВФЛ.

Общая сумма аккумулированных Фондом средств на 1 марта составила 11,256 млрд грн.

Поступления от регулярного сбора в течение января-февраля составили 1,005 млрд грн.

Общая сумма выплат в рамках гарантированного возмещения вкладчикам банков, переданных в управление ФГВФЛ, на 1 марта составила 89,785 млрд грн.

В феврале 2020 завершилась ликвидация двух банков – АО «КБ «ТК Кредит» и АО КБ «Экспобанк».

Также в связи с подачей документов для внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований записи о прекращении ОАО «БГ Банк» и ПАО «Легбанк» как юридических лиц завершены выплаты гарантированного возмещения вкладчикам этих учреждений.

Всего вкладчикам с начала процедуры вывода банков с рынка выплачено: «БГ Банк» – 270,8 млн грн; Легбанк – 111,9 млн грн.