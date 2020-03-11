Вкладчики банков-банкротов получили 24 млн грн в феврале

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Фонд гарантирования вкладов физических лиц в феврале 2020 выплатил 24,1 млн грн гарантированного возмещения вкладчикам неплатежеспособных банков.
По состоянию на 1 марта 2020 в реестре участников Фонда гарантирования насчитывается 74 банка, говорится в сообщении ФГВФЛ.
Общая сумма аккумулированных Фондом средств на 1 марта составила 11,256 млрд грн.
Поступления от регулярного сбора в течение января-февраля составили 1,005 млрд грн.
Общая сумма выплат в рамках гарантированного возмещения вкладчикам банков, переданных в управление ФГВФЛ, на 1 марта составила 89,785 млрд грн.
В феврале 2020 завершилась ликвидация двух банков – АО «КБ «ТК Кредит» и АО КБ «Экспобанк».
Также в связи с подачей документов для внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований записи о прекращении ОАО «БГ Банк» и ПАО «Легбанк» как юридических лиц завершены выплаты гарантированного возмещения вкладчикам этих учреждений.
Всего вкладчикам с начала процедуры вывода банков с рынка выплачено: «БГ Банк» – 270,8 млн грн; Легбанк – 111,9 млн грн.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Киеве начали блокировать банковские счета за неуплату штрафов11 ч. назад - 2212 9
Зеленский заявил о недопустимости зарабатывания на ситуации с коронавирусом и завышения цен на тестыВчера, 19:45 - 583 7
Украина закрывает пассажирское авиасообщение с миром6 ч. назад - 1861 5
Новая видеофиксация нарушений ПДД: как это воспринимают украинцыВчера, 18:47 - 1183 5
😷 Украина закрывает границу для иностранцевВчера, 15:21 - 3486 4
Крупный туроператор отменяет чартеры из-за коронавирусаВчера, 17:43 - 7256
Hyundai показал, какой будет Elantra седьмого поколения (фото)12 ч. назад - 3529
Кто освобождается от уплаты земельного налога - объяснение ГНСВчера, 21:00 - 2879 1
Где в Европе больше всего жителей имеют собственное жилье (инфографика)7 ч. назад - 2661
Межбанк: спекулянты активно пользуются ситуациейВчера, 17:58 - 2284 1
😷 Беспилотники и роботы: как коронавирус тестирует технологии Китая11.03.2020, 11:10 - 1775
Вертолет для транспортировки инфицированных коронавирусом в Украине (фото)05.03.2020, 15:34 - 2253 4
Xiaomi представила игровые смартфоны с быстрой зарядкой (фото)04.03.2020, 14:10 - 1282 1
Представлена международная версия смартфона Oppo Reno3 Pro (фото, видео)03.03.2020, 15:10 - 1117 1
Ученые "превратили" нефть в алмаз (фото)29.02.2020, 10:10 - 4033