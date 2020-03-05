😷 Турция рекомендует бизнесу перенести начало туристического сезона

Министерство культуры и туризма Турции рекомендовало туроператорам и отелям перенести начало туристического сезона с конца марта на конец апреля.

Об этом сообщает Anadolu со ссылкой на ведомство.

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Такое предложение высказали в рамках профилактических мероприятий по предотвращению распространения коронавируса SARS-CoV-2.

Глава ведомства Мехмет Нури Эрсой призвал туроператоров отложить организацию туристических поездок в Турцию на период после 15 апреля.

«Риск серьезный, учитывая ситуацию с эпидемией в Европе», – отметил, в свою очередь, министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.

В то же время он уточнил, что один или несколько случаев инфицирования не означают, что страна сталкивается с эпидемией.