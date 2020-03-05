😷 ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире

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Всемирная организация здравоохранения признала вспышку нового коронавируса SARS-CoV-2 пандемией.
Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что ситуация с коронавирусной инфекцией «может быть охарактеризована как пандемия».
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Он добавил, что за последние две недели число случаев заражения за пределами Китая увеличилось в 13 раз, а количество стран, в которых зафиксировали вспышку, утроилось.
Глава ВОЗ во время своего выступления отметил, что ряд стран продемонстрировал, что с вирусом бороться можно. Также он отметил, что организация знает, насколько сильно коронавирус бьет по общинам и экономикам и поблагодарил Иран, Италию и Южную Корею за те меры, которые они используют для замедления распространения вируса и борьбы с эпидемией.
Гебрейесус призвал все страны: активизировать и расширить механизмы реагирования на чрезвычайные ситуации; наладить информирование граждан о рисках и о том, как они могут себя защитить; выявить, изолировать и провести работу с каждым отдельным случаем инфицирования, а также отслеживать все его контакты.
«Все страны должны найти правильный баланс между защитой здоровья людей и минимизацией проблем в экономике и социальной сфере, не забывая о соблюдении прав человека», – сказал он.
Пандемия – это распространение нового заболевания в мировых масштабах.
Как сообщалось, три первых случая смерти от нового коронавируса Covid-19 зафиксированы в Бельгии в среду, также о первом умершем от болезни сообщают в Швеции.
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