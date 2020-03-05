Нефть подешевела и обвалила биткоин

Курс биткоина рухнул на фоне рекордного с 1991 года падения цен на нефть. За несколько дней его стоимость упала почти на $1300.

По данным портала CoinMarketCap, в среду, 11 марта, криптовалюта стоит $7824, за последние сутки она подешевела на 3%. Тогда как еще в субботу, 7 марта, до того как Россия сорвала соглашение с ОПЕК, курс доходил до $9140.

Падение курса привело к снижению капитализации (стоимости всех монет) с $166,9 млрд до $142,9. Таким образом, всего за 5 дней стоимость цифровых сбережений уменьшилась на $24 млрд.

Вслед за биткоином стремительно дешевеют все остальные криптовалюты. Так, из топ-100 рост показывают только 12, а все остальные теряют стоимость. В десятке главных снижение составляет от 2,4% до 5,2%.