Что ждать от курса на этой неделе?

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На минувшей неделе, с прошлой среды, доллар значительно вырос к гривне на всех сегментах валютного рынка на 1,5-3,9%.
Так, с прошлой среды официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, вырос с 24,94 грн до 25,31 грн (+1,5%).
Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании «Укрдилинг», выросли за это же время с 24,81/24,84 до 25,57/25,59 (+3,1%/+3,0%).
Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках выросли за неделю с 24,67/24,93 до 25,38/25,90 (+2,9%/+3,9%).
При этом спред между средней покупкой и средней продажей расширился с 1,1% до 2,1% за счет более быстрого роста курса продажи по сравнению с покупкой.
Как отмечает Вадим Иосуб, старший аналитик Альпари, смена Кабмина в Украине наложилась на «идеальный шторм», который царит на мировых рынках.
“Инвесторы поддаются панике на фоне распространения коронавируса, который широко вышел за пределы Китая, и шагает по просторам Ближнего Востока, Европы, США. Это привело к обвалу на мировых фондовых рынках. Американские индексы в считанные дни потеряли около 20%, что позволяет формально говорить о «медвежьем рынке». Одновременно с этим Москва и Эр Рияд совместными усилиями развалили сделку по сокращению добычи нефти в формате ОПЕК+. На таком негативном фоне глобальные инвесторы бегут с развивающихся рынков, продавая местные облигации и национальные валюты. В этом смысле гривна оказалась под давлением мировых проблем”, – объясняет эксперт.
При этом эксперт отмечает, что недельное падение гривны выглядит внушительным лишь до тех пор, пока не поинтересоваться, а что там у соседей. Лишь за понедельник белорусский рубль потерял к доллару 5%. К российскому рублю за этот день доллар прибавил и вовсе 10%. На таком фоне гривна выглядит пока более устойчивой к внешним шокам.
На ближайшую неделю эксперт ожидает хоть и более скромного, но все же продолжения роста курса доллара к гривне.
“Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 25,8 грн, а наличный доллар в банках может торговаться по 25,6/26,0 грн”, – говорит Иосуб.
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