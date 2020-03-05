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Сколько женщин-ФЛП в украинском ИТ (исследование)

Сколько женщин-ФЛП в украинском ИТ (исследование)

В 2019 году по сравнению с 2017-м женщин-ФЛП в ИТ стало больше аж на 62%. При этом общее количество представителей микробизнеса, занимающихся информационными технологиями, за этот период выросло на 47%. По сравнению с 2018 годом 2019-го так же количество женщин-ФЛП в ИТ росло быстрее, чем общий показатель (+24% женщин в противовес +19% в целом).

Об этом свидетельствуют результаты исследования аналитиков из YouControl.

Где “оседают” женщины-ФЛП из ИТ:
 

  • больше всего женщин-ФЛП из ИТ сосредоточилось в столице, а именно – четвертая часть;

  • такая картина ожидаема по разным причинам. Во-первых, Киев как центр деловой активности притягивает к себе предпринимателей. Во-вторых, объяснение есть в исследовании ассоциации IT Ukraine и Офиса эффективного регулирования (BRDO). Согласно ему, около половины компаний области зарегистрированы в Киеве;
  • также значительное ИТ-представительство есть в Харькове, Днепре, Львове и Одессе.

В 2019 году по сравнению с 2018 больше всего прибавилось физлиц-предпринимателей женского пола в большинстве областей Западной Украины:
 

  • 43% в Волынской;
  • 41% в Ивано-Франковской;
  • 32% в Тернопольской;
  • 31% в Хмельницкой;
  • в Киеве и Харьковской области их количество увеличилось на 24%;

  • во Львовской – на 28%;
  • в Днепропетровской области – всего на 20%;
  • самый слабый прирост по этому показателю был в Николаевской области (всего 9%);
  • в аннексированном Крыму и Севастополе как отдельной админединице, согласно реестрам, было падение количества женщин-ФЛП в ИТ (примерно на 2%).

По какому направлению чаще работают женщины-ФЛП:

  • “Компьютерное программирование”, их в 2019 году оказалось почти 60%;
  • на втором месте по росту числа женщин-ФЛП был вид деятельности “Обработка данных, размещение информации на веб-узлах и связанная с ними деятельность” (плюс 23%);
  • на третьем – “Выдача прочего программного обеспечения” (плюс 22%);
  • меньше всего тех, у кого в качестве вида деятельности указана “Деятельность по управлению компьютерным оборудованием”. Таких всего 0,4% от общих 44,3 тыс.

Справка Finance.ua:

  • По итогам 2019 года в госбюджет поступило 16,7 млрд гривен налогов и сборов от ИТ-экспорта.
  • Минцифры предлагает установить единый налог для IT-компаний без ограничения оборота на уровне 4-7%.

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По материалам Finance.UA
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