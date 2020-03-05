Сколько женщин-ФЛП в украинском ИТ (исследование)

В 2019 году по сравнению с 2017-м женщин-ФЛП в ИТ стало больше аж на 62%. При этом общее количество представителей микробизнеса, занимающихся информационными технологиями, за этот период выросло на 47%. По сравнению с 2018 годом 2019-го так же количество женщин-ФЛП в ИТ росло быстрее, чем общий показатель (+24% женщин в противовес +19% в целом).

Об этом свидетельствуют результаты исследования аналитиков из YouControl.

Где “оседают” женщины-ФЛП из ИТ:



больше всего женщин- ФЛП из ИТ сосредоточилось в столице, а именно – четвертая часть;

такая картина ожидаема по разным причинам. Во-первых, Киев как центр деловой активности притягивает к себе предпринимателей. Во-вторых, объяснение есть в исследовании ассоциации IT Ukraine и Офиса эффективного регулирования ( BRDO ). Согласно ему, около половины компаний области зарегистрированы в Киеве;

также значительное ИТ-представительство есть в Харькове, Днепре, Львове и Одессе.

В 2019 году по сравнению с 2018 больше всего прибавилось физлиц-предпринимателей женского пола в большинстве областей Западной Украины:



43% в Волынской;

41% в Ивано-Франковской;

32% в Тернопольской;

31% в Хмельницкой;

в Киеве и Харьковской области их количество увеличилось на 24%;

во Львовской – на 28%;

в Днепропетровской области – всего на 20%;

самый слабый прирост по этому показателю был в Николаевской области (всего 9%);

в аннексированном Крыму и Севастополе как отдельной админединице, согласно реестрам, было падение количества женщин- ФЛП в ИТ (примерно на 2%).

По какому направлению чаще работают женщины-ФЛП:

“Компьютерное программирование”, их в 2019 году оказалось почти 60%;

на втором месте по росту числа женщин- ФЛП был вид деятельности “Обработка данных, размещение информации на веб-узлах и связанная с ними деятельность” (плюс 23%);

на третьем – “Выдача прочего программного обеспечения” (плюс 22%);

меньше всего тех, у кого в качестве вида деятельности указана “Деятельность по управлению компьютерным оборудованием”. Таких всего 0,4% от общих 44,3 тыс.

Справка Finance.ua:

По итогам 2019 года в госбюджет поступило 16,7 млрд гривен налогов и сборов от ИТ-экспорта.

Средняя заработная плата топ-менеджера в ИТ составляет $5419, верхний уровень – $9800.

Минцифры предлагает установить единый налог для IT-компаний без ограничения оборота на уровне 4-7%.

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