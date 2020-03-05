Сколько женщин-ФЛП в украинском ИТ (исследование)

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В 2019 году по сравнению с 2017-м женщин-ФЛП в ИТ стало больше аж на 62%. При этом общее количество представителей микробизнеса, занимающихся информационными технологиями, за этот период выросло на 47%. По сравнению с 2018 годом 2019-го так же количество женщин-ФЛП в ИТ росло быстрее, чем общий показатель (+24% женщин в противовес +19% в целом).
Об этом свидетельствуют результаты исследования аналитиков из YouControl.
Где “оседают” женщины-ФЛП из ИТ:
В 2019 году по сравнению с 2018 больше всего прибавилось физлиц-предпринимателей женского пола в большинстве областей Западной Украины:
По какому направлению чаще работают женщины-ФЛП:
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