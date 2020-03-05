Представили новое поколение серийного электромобиля Fiat 500 (фото, видео)

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Компактный электромобиль Fiat 500е по итогам прошлого года занял почетное пятое место в рейтинге продаж электрических моделей в Украине. Новое поколение, представленное в начале марта, наверняка ждет не меньший интерес со стороны отечественных любителей «зеленых» автомобилей.
Читайте также: Fiat будет производить электромобили нового поколения в Китае
Первое поколение модели дебютировало 63 года назад, второе поколение Fiat 500 было представлено в 2007 году, при этом третье поколение получило новый стиль, новые технологии и больше полезного объема внутри (новинка на 6 см шире и на 6 см длиннее).
Фото: itc.ua
Мощность электродвигателя новинки составляет 87 кВт / 118 л.с., что позволяет разгоняться до 50 км/ч за 3,1 секунды и до 100 км/ч за 9 секунд. Максимальная скорость ограничена на отметке 150 км/ч.
Фото: itc.ua
Электромобиль оснастили батареей на 42 кВтч, которой достаточно для запаса хода в 320 км по циклу WLTP. Поддержка скоростной зарядки мощностью 85 кВт позволяет получить 50 км пробега всего за 5 минут зарядки или зарядить батарею до 80% всего за 35 минут. Зарядный разъем формата Combo 2 (AC/DC) размещен на заднем правом крыле.
Фото: itc.ua
Вместе с электромобилем станут доступны системы домашнего заряда Easy Wallbox с мощностью 2,3 кВт и 7,4 кВт, что в последнем случае позволит полностью зарядить батарею всего за 6 часов (то есть за ночь) от бытовой электросети.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Шмыгаль объявил о вхождении Украины в мировой экономический кризисВчера, 19:00 - 2912 11
Панического вывода иностранных инвестиций из Украины нет – НацбанкВчера, 13:29 - 1775 10
Глава Минобороны: военнослужащим нужен емкий мотивационный пакетВчера, 12:34 - 985 8
😷 В Киеве введут карантин из-за коронавирусаВчера, 12:04 - 5556 8
Vodafone предлагает абонентам новую безлимитную услугу за 30 гривенВчера, 09:47 - 48074 7
Vodafone предлагает абонентам новую безлимитную услугу за 30 гривенВчера, 09:47 - 48074 7
Межбанк: "идеальный шторм" в самом разгареВчера, 11:15 - 8015 3
😷 В Киеве введут карантин из-за коронавирусаВчера, 12:04 - 5556 8
Что ждать от курса на этой неделе?Вчера, 15:00 - 5174 5
Нефть подешевела и обвалила биткоинВчера, 17:19 - 4643
😷 Беспилотники и роботы: как коронавирус тестирует технологии КитаяВчера, 11:10 - 641
😷Названы новые симптомы коронавирусаПозавчера, 12:34 - 3289
Вертолет для транспортировки инфицированных коронавирусом в Украине (фото)05.03.2020, 15:34 - 1533 3
Xiaomi представила игровые смартфоны с быстрой зарядкой (фото)04.03.2020, 14:10 - 960 1
Представлена международная версия смартфона Oppo Reno3 Pro (фото, видео)03.03.2020, 15:10 - 898 1