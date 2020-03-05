Представили новое поколение серийного электромобиля Fiat 500 (фото, видео)

Компактный электромобиль Fiat 500е по итогам прошлого года занял почетное пятое место в рейтинге продаж электрических моделей в Украине. Новое поколение, представленное в начале марта, наверняка ждет не меньший интерес со стороны отечественных любителей «зеленых» автомобилей.

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Первое поколение модели дебютировало 63 года назад, второе поколение Fiat 500 было представлено в 2007 году, при этом третье поколение получило новый стиль, новые технологии и больше полезного объема внутри (новинка на 6 см шире и на 6 см длиннее).



Фото: itc.ua

Мощность электродвигателя новинки составляет 87 кВт / 118 л.с., что позволяет разгоняться до 50 км/ч за 3,1 секунды и до 100 км/ч за 9 секунд. Максимальная скорость ограничена на отметке 150 км/ч.



Фото: itc.ua

Электромобиль оснастили батареей на 42 кВтч, которой достаточно для запаса хода в 320 км по циклу WLTP. Поддержка скоростной зарядки мощностью 85 кВт позволяет получить 50 км пробега всего за 5 минут зарядки или зарядить батарею до 80% всего за 35 минут. Зарядный разъем формата Combo 2 (AC/DC) размещен на заднем правом крыле.



Фото: itc.ua

Вместе с электромобилем станут доступны системы домашнего заряда Easy Wallbox с мощностью 2,3 кВт и 7,4 кВт, что в последнем случае позволит полностью зарядить батарею всего за 6 часов (то есть за ночь) от бытовой электросети.