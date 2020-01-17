Fiat будет производить электромобили нового поколения в Китае

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Fiat Chrysler и тайваньский производитель электроники Hon Hai Precision Industry ведут переговоры о создании СП, которое будет производить электромобили нового поколения и разрабатывать авто с подключением к интернету на китайском рынке.
Информацию, появившуюся сначала в некоторых СМИ, подтвердили в FCA.
Как отмечается в заявлении итальяно-американского производителя, предлагаемое сотрудничество позволит сторонам объединить возможности двух глобальных лидеров в области автодизайна, инжиниринга, производства и мобильного программного обеспечения, чтобы сконцентрировать внимание на растущем рынке электромобилей.
Компании готовятся подписать предварительное соглашение о создании СП, участники которого получат равные доли.
По данным Bloomberg, ссылающегося на осведомленные источники, соглашение будет подписано уже в первом квартале.
Председатель совета директоров тайваньской компании Янг Лю сообщил агентству, что “Hon Hai будет заниматься дизайном, компонентами и управлением сетью поставок”, собственно сборкой автомобилей она заниматься не будет.
Китайский рынок был выбран из-за его объемов, потребители Китая покупают больше электромобилей, чем потребители других стран.
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