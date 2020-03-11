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В мире сократился выпуск авто

В мире сократился выпуск авто

Производство легковых автомобилей в мире в 2019 году сократилось на 6,4%, или 4,6 млн шт. – почти до 67,09 млн шт. Украина в глобальном рейтинге заняла предпоследнее место, сообщает “Укравтопром” со ссылкой на данные Всемирной организации автопроизводителей.

“Украина, автопром которой загружен менее чем на два процента от его производственных возможностей, в этом мировом рейтинге заняла предпоследнее 44 место с результатом 6254 легковых авто, опередив лишь Азербайджан (2360 л. а.)”, – сказано в сообщении.

Десятка крупнейших производителей легковушек по итогам года выглядит так:
Китай – 21,36 млн шт. (за год производство упало на 9%).
Япония – 8,33 млн шт. (-0,4%).
Германия – 4,66 млн шт. (-9%).
Индия – 3,62 млн шт. (-10%).
Южная Корея – 3,61 млн шт. (-1,3%).
США – 2,51 млн шт. (-9,8%).
Бразилия – 2,45 млн шт. (+2,5%).
Испания – 2,25 млн шт. (-1%).
Франция – 1,68 млн шт. (-5,5%).
Россия – 1,52 млн шт. (-2,6%).

По материалам УБР
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