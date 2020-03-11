В мире сократился выпуск авто

Производство легковых автомобилей в мире в 2019 году сократилось на 6,4%, или 4,6 млн шт. – почти до 67,09 млн шт. Украина в глобальном рейтинге заняла предпоследнее место, сообщает “Укравтопром” со ссылкой на данные Всемирной организации автопроизводителей.

“Украина, автопром которой загружен менее чем на два процента от его производственных возможностей, в этом мировом рейтинге заняла предпоследнее 44 место с результатом 6254 легковых авто, опередив лишь Азербайджан (2360 л. а.)”, – сказано в сообщении.

Десятка крупнейших производителей легковушек по итогам года выглядит так:

Китай – 21,36 млн шт. (за год производство упало на 9%).

Япония – 8,33 млн шт. (-0,4%).

Германия – 4,66 млн шт. (-9%).

Индия – 3,62 млн шт. (-10%).

Южная Корея – 3,61 млн шт. (-1,3%).

США – 2,51 млн шт. (-9,8%).

Бразилия – 2,45 млн шт. (+2,5%).

Испания – 2,25 млн шт. (-1%).

Франция – 1,68 млн шт. (-5,5%).

Россия – 1,52 млн шт. (-2,6%).