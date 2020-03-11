В мире сократился выпуск авто

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Производство легковых автомобилей в мире в 2019 году сократилось на 6,4%, или 4,6 млн шт. – почти до 67,09 млн шт. Украина в глобальном рейтинге заняла предпоследнее место, сообщает “Укравтопром” со ссылкой на данные Всемирной организации автопроизводителей.
“Украина, автопром которой загружен менее чем на два процента от его производственных возможностей, в этом мировом рейтинге заняла предпоследнее 44 место с результатом 6254 легковых авто, опередив лишь Азербайджан (2360 л. а.)”, – сказано в сообщении.
Десятка крупнейших производителей легковушек по итогам года выглядит так:
Китай – 21,36 млн шт. (за год производство упало на 9%).
Япония – 8,33 млн шт. (-0,4%).
Германия – 4,66 млн шт. (-9%).
Индия – 3,62 млн шт. (-10%).
Южная Корея – 3,61 млн шт. (-1,3%).
США – 2,51 млн шт. (-9,8%).
Бразилия – 2,45 млн шт. (+2,5%).
Испания – 2,25 млн шт. (-1%).
Франция – 1,68 млн шт. (-5,5%).
Россия – 1,52 млн шт. (-2,6%).
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Зеленский: Мы ликвидируем Строительную инспекциюВчера, 14:13 - 2134 12
В Киеве начали блокировать банковские счета за неуплату штрафов8 ч. назад - 1548 8
Зеленский заявил о недопустимости зарабатывания на ситуации с коронавирусом и завышения цен на тестыВчера, 19:45 - 495 7
Новая видеофиксация нарушений ПДД: как это воспринимают украинцыВчера, 18:47 - 1036 4
АМКУ проверит цены на медицинские маски: спекулянтов ждут санкцииВчера, 15:00 - 492 4
Крупный туроператор отменяет чартеры из-за коронавирусаВчера, 17:43 - 6034
😷 В Кабмине рекомендуют работодателям перевести сотрудников на удаленную работуВчера, 13:00 - 4177 2
😷 Украина закрывает границу для иностранцевВчера, 15:21 - 3369 3
Кто освобождается от уплаты земельного налога - объяснение ГНСВчера, 21:00 - 2339 1
Зеленский: Мы ликвидируем Строительную инспекциюВчера, 14:13 - 2134 12
😷 Беспилотники и роботы: как коронавирус тестирует технологии Китая11.03.2020, 11:10 - 1735
Вертолет для транспортировки инфицированных коронавирусом в Украине (фото)05.03.2020, 15:34 - 2229 4
Xiaomi представила игровые смартфоны с быстрой зарядкой (фото)04.03.2020, 14:10 - 1272 1
Представлена международная версия смартфона Oppo Reno3 Pro (фото, видео)03.03.2020, 15:10 - 1111 1
Ученые "превратили" нефть в алмаз (фото)29.02.2020, 10:10 - 3998