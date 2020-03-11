Western Digital выпустил золотые SSD

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Производитель компьютерной электроники Western Digital презентовал новое семейство корпоративных сетевых накопителей — WD Gold NVMe.
Твердотельные накопители дополняют недавно выпущенные жесткие диски WD Gold. В отличие от предыдущих версий, клиенты получат дополнительные инструменты защиты и передачи файлов, безопасной загрузки и удаления данных, а также возможность предотвратить потерю питания. На товар дается пятилетняя гарантия.
Продукция Western Digital пользуется спросом среди центров обработки данных, в улучшении мобильных датчиков и персональных гаджетов. В основе — система Network Attached Storage, благодаря которой устройства синхронизируются с несколькими жесткими дисками. Таким образом, емкость сервера может составлять от четырех до 24 ТБ. NAS полезна там, где задействовано одновременно несколько компьютеров в единой локальной сети. Яркий пример такого взаимодействия — система “умный дом“.
По мнению разработчиков, WD Gold NVMe — это оптимальное соотношение цены, емкости и возможностей для количества пользователей.
Семейство WD Gold включает четыре варианта емкости от 960 Гбайт до 7,68 Тбайт. В устройство внедрена 96-слойная 3D TLC NAND флеш-память Western Digital/Kioxia и один из собственных контроллеров NVMe. Интерфейс — PCIe 3.0. Энергетический и тепловой лимиты — 2,5“/7 мм U.2. В спокойном режиме данная модель потребляет чуть менее 5 Вт, а в активном — до 12 Вт. Чтобы избежать лишней теплоотдачи, рекомендуется ограничить энергопотребление до 10 Вт.
Различия маркировок дисков WD: синие и зеленые — для массового потребителя, черные — для пользователей высокого класса, красные — для систем NAS, золотые — для малых и средних предприятий. В планах компании работа над SSD-накопителями в семействе WD Purple (пурпурные) для видеонаблюдения.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Пенсионном фонде отчитались о размере выплат и количестве пенсионеровВчера, 08:00 - 26795 13
Минэкоэнерго предлагает запретить одноразовые пакетики в магазинахВчера, 09:13 - 1088 11
Зеленский: Мы ликвидируем Строительную инспекциюВчера, 14:13 - 1708 10
Чистые международные резервы НБУ выросли до $17,3 миллиардаВчера, 11:01 - 1583 9
Адреса установленных камер видеофиксации нарушений ПДД в Киеве (карта)Вчера, 10:05 - 4634 9
В Пенсионном фонде отчитались о размере выплат и количестве пенсионеровВчера, 08:00 - 26795 13
😷 В Новой Почте рассказали, как будут работать в условиях карантинаВчера, 11:16 - 9116 3
Курс биткоина продолжает крутое падениеВчера, 09:47 - 6542 5
Курс наличного доллараВчера, 12:32 - 5036
Адреса установленных камер видеофиксации нарушений ПДД в Киеве (карта)Вчера, 10:05 - 4634 9
😷 Беспилотники и роботы: как коронавирус тестирует технологии Китая11.03.2020, 11:10 - 1668
Вертолет для транспортировки инфицированных коронавирусом в Украине (фото)05.03.2020, 15:34 - 2135 4
Xiaomi представила игровые смартфоны с быстрой зарядкой (фото)04.03.2020, 14:10 - 1229 1
Представлена международная версия смартфона Oppo Reno3 Pro (фото, видео)03.03.2020, 15:10 - 1081 1
Ученые "превратили" нефть в алмаз (фото)29.02.2020, 10:10 - 3935