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Western Digital выпустил золотые SSD

Western Digital выпустил золотые SSD

Производитель компьютерной электроники Western Digital презентовал новое семейство корпоративных сетевых накопителей — WD Gold NVMe.

Твердотельные накопители дополняют недавно выпущенные жесткие диски WD Gold. В отличие от предыдущих версий, клиенты получат дополнительные инструменты защиты и передачи файлов, безопасной загрузки и удаления данных, а также возможность предотвратить потерю питания. На товар дается пятилетняя гарантия.

Продукция Western Digital пользуется спросом среди центров обработки данных, в улучшении мобильных датчиков и персональных гаджетов. В основе — система Network Attached Storage, благодаря которой устройства синхронизируются с несколькими жесткими дисками. Таким образом, емкость сервера может составлять от четырех до 24 ТБ. NAS полезна там, где задействовано одновременно несколько компьютеров в единой локальной сети. Яркий пример такого взаимодействия — система “умный дом“.

По мнению разработчиков, WD Gold NVMe — это оптимальное соотношение цены, емкости и возможностей для количества пользователей.

Семейство WD Gold включает четыре варианта емкости от 960 Гбайт до 7,68 Тбайт. В устройство внедрена 96-слойная 3D TLC NAND флеш-память Western Digital/Kioxia и один из собственных контроллеров NVMe. Интерфейс — PCIe 3.0. Энергетический и тепловой лимиты — 2,5“/7 мм U.2. В спокойном режиме данная модель потребляет чуть менее 5 Вт, а в активном — до 12 Вт. Чтобы избежать лишней теплоотдачи, рекомендуется ограничить энергопотребление до 10 Вт.

Различия маркировок дисков WD: синие и зеленые — для массового потребителя, черные — для пользователей высокого класса, красные — для систем NAS, золотые — для малых и средних предприятий. В планах компании работа над SSD-накопителями в семействе WD Purple (пурпурные) для видеонаблюдения.

По материалам bigmir.net
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