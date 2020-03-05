0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 49 0

Услугу "е-Малыш" запустили в Днепре

Услугу "е-Малыш" запустили в Днепре

Услуга е-Малыш запустилась в Днепре. Это означает, что жители всех 11 пилотных городов уже могут получить комплексную услугу в роддомах или ЦПАП.

Об этом сообщает на своей странице в FACEBOOK пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины.

“е-Малыш – это первый сервис, который объединяет услуги по жизненным событиям. Первый, но не последний”, – сообщает министерство.

Что нужно для получения услуги:

  • родителям нужно иметь с собой паспорта, номера карт плательщиков налогов и медицинскую справку о рождении ребенка от роддома.

Какие услуги можно получить по одному заявлению:

  • государственная регистрация рождения ребенка;
  • регистрация места жительства ребенка;
  • назначение пособия при рождении ребенка;
  • регистрация родившегося ребенка в электронной системе здравоохранения;
  • регистрация родившегося ребенка в Государственном реестре физических лиц-плательщиков налогов;
  • получение удостоверений родителей многодетной семьи и ребенка из многодетной семьи;
  • происхождение родившегося ребенка, родители которого не состоят в браке между собой;
  • определение принадлежности ребенка к гражданству Украины;
  • присвоение ребенку уникального номера записи в Едином государственном демографическом реестре;
  • назначение пособия многодетным семьям.

Если е-Малыш не работает в вашем городе:

  • до конца года в министерстве планируют запустить е-Малыш на портале Дія, чтобы любой гражданин мог воспользоваться услугой онлайн. Из любой точки Украины.

Справка Finance.ua:

  • 14 февраля в Киеве состоялась презентация запуска услуги “е-Малыш» – первого комплексного сервиса в Украине, который объединяет 10 услуг, связанных с рождением ребенка.

Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Все, что мы знаем про:Кабмин
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.