Услугу "е-Малыш" запустили в Днепре

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Услуга е-Малыш запустилась в Днепре. Это означает, что жители всех 11 пилотных городов уже могут получить комплексную услугу в роддомах или ЦПАП.
Об этом сообщает на своей странице в FACEBOOK пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины.
“е-Малыш – это первый сервис, который объединяет услуги по жизненным событиям. Первый, но не последний”, – сообщает министерство.
Что нужно для получения услуги:
Какие услуги можно получить по одному заявлению:
Если е-Малыш не работает в вашем городе:
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