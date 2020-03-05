Услугу "е-Малыш" запустили в Днепре

Услуга е-Малыш запустилась в Днепре. Это означает, что жители всех 11 пилотных городов уже могут получить комплексную услугу в роддомах или ЦПАП.

Об этом сообщает на своей странице в FACEBOOK пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины.

“е-Малыш – это первый сервис, который объединяет услуги по жизненным событиям. Первый, но не последний”, – сообщает министерство.

Что нужно для получения услуги:

родителям нужно иметь с собой паспорта, номера карт плательщиков налогов и медицинскую справку о рождении ребенка от роддома.

Какие услуги можно получить по одному заявлению:

государственная регистрация рождения ребенка;

регистрация места жительства ребенка;

назначение пособия при рождении ребенка;

регистрация родившегося ребенка в электронной системе здравоохранения;

регистрация родившегося ребенка в Государственном реестре физических лиц-плательщиков налогов;

получение удостоверений родителей многодетной семьи и ребенка из многодетной семьи;

происхождение родившегося ребенка, родители которого не состоят в браке между собой;

определение принадлежности ребенка к гражданству Украины;

присвоение ребенку уникального номера записи в Едином государственном демографическом реестре;

назначение пособия многодетным семьям.

Если е-Малыш не работает в вашем городе:

до конца года в министерстве планируют запустить е-Малыш на портале Дія, чтобы любой гражданин мог воспользоваться услугой онлайн. Из любой точки Украины.

Справка Finance.ua:

14 февраля в Киеве состоялась презентация запуска услуги “е-Малыш» – первого комплексного сервиса в Украине, который объединяет 10 услуг, связанных с рождением ребенка.

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