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Цены на вторичном рынке в феврале в Киеве (инфографика)

Цены на вторичном рынке в феврале в Киеве (инфографика)

После роста в январе предложение на вторичном рынке недвижимости в Киеве за февраль снизилось на 1,4% до 10 393 квартир.

Об этом говорится в сообщении информационно-аналитического портала “Столичная недвижимость”.

Также объем предложения уменьшился по общей площади на 2,3%, а в долларовом выражении – на 2%.

В феврале средняя стоимость квартир в Киеве отмечена на уровне 35 610 гривен/кв. м, относительно января средняя цена увеличилась на 0,3%. В долларовом эквиваленте – на 0,7% до 1 453 долларов/кв. м (±0,84%).

По сравнению с февралем 2019 года средняя цена на жилье в Киеве в долларовом эквиваленте увеличилась на 14,2%, в гривневом – на 3,6%.

Доля квартир в ценовой категории до 50 тыс. долларов составляет 16% от общего предложения, в категории от 100 до 150 тыс. долларов – 19%, от 150 до 250 тыс. долларов – 15% и от 250 тыс. долларов – 8%.

Наибольшее количество квартир:

  • в Голосеевском – 15%,
  • Дарницком – 15%,
  • Печерском районах – 15%,
  • Шевченковском – 13%,
  • Соломенском – 10%
  • Днепровском районе – 9%.

Наименьшая доля представленных к продаже квартир: в Оболонском, Святошинском и Подольском районах – по 6%, в Деснянском – 5%.

При этом в общем объеме однокомнатные квартиры заняли 23%, двухкомнатные – 31%, трехкомнатные – 36% и четырехкомнатные – 10%.

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По материалам Finance.UA
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