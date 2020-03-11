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Где в Европе больше всего жителей имеют собственное жилье (инфографика)

Где в Европе больше всего жителей имеют собственное жилье (инфографика)

Лучшие страны Европы по уровню обеспеченности жильем — это Румыния (95,9% жителей имеют в собственности жилую недвижимость), Словакия (91,2%) и Хорватия (90,2%).

Об этом свидетельствуют данные Евростата.

Притом далеко не всегда люди в этих странах живут в просторных домах. Та же Румыния занимает первое место по «тесноте» — 47% местных жителей не хватает должного количества жилплощади. На втором месте расположилась Болгария — 44%. Далее в рейтинге идут Латвия (42%) и Хорватия (41%). Реже всего с данной проблемой сталкиваются граждане Ирландии (всего 1% жилья не переполнен) и Кипра (2%).

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Германия возглавила список стран, где у наименьшего количества граждан есть собственное жилье — таких 45% населения (в возрастной группе, которая не достигла 54 лет). Далее следуют Дания (57,6%), Австрия (62,1%) и Франция (63,8%).

В связи с ситуацией в Германии власти Берлина заморозили стоимость аренды жилья. Семьи среднего класса начали покидать центральные кварталы из-за постоянно растущих цен на съем жилого помещения. Особенно заметен отток населения стал после реновации отдельных районов города, что привело к подорожанию недвижимости.

Справка Finance.ua:

  • В Европе средняя ставка колеблется от 0% до 6%.
  • В Дании уже начали выдавать беспроцентные кредиты на жилье для тех, кто берет большую сумму на короткий срок – до 20 лет, или 0,6 % – на 30 лет. Недавно там также начали выдавать кредиты с минусовой ставкой, то есть вернуть финучреждению нужно будет меньше, чем взяли в кредит. Это первый случай в мировой практике.
  • В Швейцарии купить жилье может как резидент, так и иностранец. Кредит на жилье выдается на срок от 2 до 100 лет, то есть пожизненно, а после смерти заемщика деньги выплачивают его дети.
По материалам Build Portal
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