😷 На фоне коронавируса Apple продала в феврале в Китае меньше 500 тысяч смартфонов

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Компания Apple в феврале продала в Китае меньше полумиллиона смартфонов на фоне вспышки коронавируса.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Китайскую академию информационных и коммуникационных технологий (САIСТ).
По данным САIСТ, всего в феврале бренды мобильных телефонов поставили в Китай 6,34 млн устройств – это на 54,7% меньше, чем в феврале прошлого года (14 млн).
Наибольшее падение пришлось на смартфоны с Android, в частности, устройства от компаний Huawei Technologies и Xiaomi, которые в cовокупности уменьшили поставки с 12,72 млн единиц в феврале 2019 года до 5,85 млн смартофнов в феврале 2020.
Объем поставок смартфонов Apple уменьшился до 494 тысяч – с 1,27 млн единиц в феврале 2019 года. В январе поставки Apple составили чуть больше 2 миллионов.
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