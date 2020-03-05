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😷 На фоне коронавируса Apple продала в феврале в Китае меньше 500 тысяч смартфонов

&#128567; На фоне коронавируса Apple продала в феврале в Китае меньше 500 тысяч смартфонов

Компания Apple в феврале продала в Китае меньше полумиллиона смартфонов на фоне вспышки коронавируса.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Китайскую академию информационных и коммуникационных технологий (САIСТ).

По данным САIСТ, всего в феврале бренды мобильных телефонов поставили в Китай 6,34 млн устройств – это на 54,7% меньше, чем в феврале прошлого года (14 млн).

Наибольшее падение пришлось на смартфоны с Android, в частности, устройства от компаний Huawei Technologies и Xiaomi, которые в cовокупности уменьшили поставки с 12,72 млн единиц в феврале 2019 года до 5,85 млн смартофнов в феврале 2020.

Объем поставок смартфонов Apple уменьшился до 494 тысяч – с 1,27 млн единиц в феврале 2019 года. В январе поставки Apple составили чуть больше 2 миллионов.

По материалам Економічна Правда
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