Более 750 тысяч водителей получили права в приложении "Дія"

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Мобильное приложение “Дія” скачали уже более 1,7 миллиона раз, электронные права получили более 750 тысяч водителей.
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram-канале.
“На сегодняшний день конверсия (положительное рассмотрение и отражение в “Дії”) по результатам онлайн-услуги по верификации водительского удостоверения в сервисных центрах МВД составляет 35%. Мы стремимся увеличить этот показатель”, – пишет Федоров.
На данный момент “Дію” установили 1756160 украинцев
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Он добавил, что сейчас Минцифры вместе с МВД работают над улучшением данных в реестрах. Также министр надеется, что в течение нескольких недель конверсия увеличится в 1,5 раза.
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