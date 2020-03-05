Более 750 тысяч водителей получили права в приложении "Дія"

Мобильное приложение “Дія” скачали уже более 1,7 миллиона раз, электронные права получили более 750 тысяч водителей.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram-канале.

“На сегодняшний день конверсия (положительное рассмотрение и отражение в “Дії”) по результатам онлайн-услуги по верификации водительского удостоверения в сервисных центрах МВД составляет 35%. Мы стремимся увеличить этот показатель”, – пишет Федоров.

На данный момент “Дію” установили 1756160 украинцев

запросов на получение прав – 1428812;

выданных прав – 757 815 (53%);

запросов на получение техпаспорта – 1428792;

выданных техпаспортов – 624105 (44%).

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Он добавил, что сейчас Минцифры вместе с МВД работают над улучшением данных в реестрах. Также министр надеется, что в течение нескольких недель конверсия увеличится в 1,5 раза.

Справка Finance.ua:

В приложении “Дiя” упрощена регистрация ФЛП онлайн.

Приложение государственных услуг “Дiя” подключили к реестрам, из которых украинцы могут получать информацию в кабинете гражданина.

Сейчас в приложении доступны водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспортного средства.