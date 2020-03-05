Xiaomi выпустила улучшенную электрическую зубную щетку (фото)

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Компания Xiaomi выпустила обновленную версию электрической зубной щётки SOOCAS X3 Sonic Electric Toothbrush в рамках платформы Youpin. Новая модель получила название SOOCAS X3U Sonic Electric Toothbrush и несколько улучшенных функций по сравнению с предшественницей.
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Новинка имеет практически такой же дизайн, как и предыдущая версия, но благодаря улучшениям внутренних компонентов устройство теперь пригодно для более длительного использования, а издаваемый в процессе работы шум снижен.
Фото: itc.ua
Обновлённый двигатель обеспечивает более высокую частоту вибраций – 39600 в минуту (против предыдущего значения 38600 колебаний в минуту). Новая зубная щётка поставляется с беспроводной зарядкой, стандартным дорожным чехлом и двумя дополнительными головками. Таким образом, в комплекте поставки сразу включается три головки: отбеливающая головка без меди, головка с мягкой щетиной и щетка для глубокой полировки. Устройство оснащено батареей ёмкостью 1000 мАч (этого должно быть достаточно для 30 дней использования) и портом USB Type-C для зарядки. Конструкция обеспечивает защиту от воды в соответствии со стандартом IPX7.
Фото: itc.ua
Новая электрическая зубная щётка Xiaomi SOOCAS X3U Sonic Electric Toothbrush поступит в продажу по цене около $47, что выше стоимости предыдущей модели ($35).
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