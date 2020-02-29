Цены на продукты в мире упали из-за коронавируса - FAО

Мировые цены на продовольствие в феврале снизились впервые за четыре месяца из-за резкого падения экспортных цен на растительные масла, частично обусловленного опасением, что вспышка коронавируса (COVID-19) замедлит мировой спрос.

Об этом сообщила пресс-служба Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO).

Индекс продовольственных цен FAO, который отслеживает ежемесячные изменения международных цен на продовольственные товары в феврале в среднем составлял 180,5 пункта, что на 1,0 процента меньше по сравнению с предыдущим месяцем, но все же на 8,1 процента выше, чем годом ранее.

Индекс цен на растительные масла снизился на 10,3 процента с января, тогда как международные цены на пальмовое масло упали из-за увеличения производства в Малайзии, временное падение импортного спроса в Индии и беспокойство по поводу распространения COVID-19.

Индекс цен на зерновые снизился на 0,9 процента в феврале. Цены на пшеницу были ниже, что отражало хорошо обеспеченные рынки, тогда как цены на кукурузу уступили из-за уменьшения спроса со стороны сектора кормов на фоне ожиданий ослабления мировой экономики. Зато международные цены на рис выросли. Это обусловлено сильным спросом со стороны дальневосточных и восточноафриканских покупателей.

Индекс цен на мясо снизился на 2,0 процента с января под влиянием сокращенного импорта Китаем, который повлиял на задержку погрузочно-разгрузочных грузов в портах. Забой, вызванный засухой в Новой Зеландии, оказывал дальнейшее давление на цены на мясо овец, тогда как снижение импорта из Азии повлияло на цены на мясо птицы.

Индекс цен на молочные продукты вырос на 4,6 процента из-за роста котировок цен на сыр, частично связанного с сокращением производства молока в Австралии. Китай, крупнейший мировой импортер сухого молока в мире, из-за логистических вопросов резко сократил закупку сухомолочных порошков.

Индекс цен на сахар вырос на 4,5 процента на фоне перспектив снижения производства в Индии и Таиланде, в сочетании с высоким мировым спросом на импорт.