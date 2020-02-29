Смолий назвал причины укрепления гривны

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Укреплению гривны способствовало много факторов. Главный — это постепенное улучшение макроэкономической ситуации в стране.
Об этом сообщил глава НБУ Яков Смолий в интервью сайту “Фокус”.
“Мы не ожидали такого резкого укрепления гривны. Но этому способствовало много факторов. Главный — это постепенное улучшение макроэкономической ситуации в стране. Речь идёт и о возобновлении экономического роста, снижении инфляции и соотношения госдолга к ВВП, последовательной монетарной и фискальной политике. Плюс к этому мы начали масштабную валютную либерализацию, отменив за год около 40 ограничений на валютном рынке, а также упростили доступ иностранных инвесторов к государственным ценным бумагам, установив корреспондентские отношения с международным депозитарием Clearstream. В результате мы увидели существенный приток валюты, который значительно превышал спрос на неё”, – рассказывает Яков Смолий.
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По его словам, ситуация на валютном рынке менялась в том числе в зависимости от того, придерживали экспортеры выручку или продавали, а также от поведения импортёров.
“Если бы НБУ в течение года не выкупил с рынка около $8 млрд в резервы, гривна бы укрепилась ещё заметнее”, – добавил он.
Кроме того, как отмечает глава НБУ, укрепление гривны способствовало удешевлению энергоресурсов.
“Также зарплаты наших работников в валютном эквиваленте выросли, что сдерживает трудовую миграцию. А стоимость обслуживания государственных валютных заимствований, наоборот, подешевела в результате ревальвации. Так что, если смотреть на длительную перспективу, укрепление гривны имело важные плюсы для экономики”, – подытожил Смолий.
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