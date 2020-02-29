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МАУ дала возможность бесплатно менять дату вылета в Европу

МАУ дала возможность бесплатно менять дату вылета в Европу

Авиакомпания “Международные авиалинии Украины” в связи с информацией о распространении коронавируса предлагает пассажирам, имеющим авиабилеты в Италию и ряд других стран в марте-апреле 2020 года, бесплатно изменить дату вылета.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

В рамках борьбы с распространением COVID-19 на рейсах в/из Италии перевозчик принимает все необходимые меры согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения и Министерства здравоохранения Украины.

Рейсы МАУ в итальянские города – Рим, Милан, Венецию – выполняются по расписанию. В Международных аэропортах Милана и Венеции все пассажиры проходят обязательную проверку местными медицинскими службами, в том числе – температурный скрининг.

МАУ предлагает возможность бесплатно (при наличии мест в оригинальном классе бронирования) изменить дату вылета в пределах срока годности билета на направления:

  • из Украины в Италию, Германию и Швейцарию;
  • из Италии в Индию, Турцию и Египет;
  • из Италии, Австрии, Испании, Франции, Германии и Швейцарии в Израиль;
  • для транзитных рейсов через Украину в Италию.

Все дополнительные услуги автоматически переносятся на следующий рейс.

Возврат билетов производится согласно правилам примененного тарифа.

Справка Finance.ua:

  • МАУ запускает продажи питания на внутренних рейсах.

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По материалам Finance.UA
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