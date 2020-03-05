Подсчитали стоимость производства Samsung Galaxy S20 Ultra

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Специалисты лаборатории ресурса TechInsights произвели разборку смартфона Samsung Galaxy S20 Ultra 5G, что позволило сделать примерную оценку стоимости его производства.
Для этого использовалась модель SM-G988N с 12 Гбайт оперативной памяти и флеш-накопителем ёмкостью 256 Гбайт, присланная из Южной Кореи.
В результате оценки всех компонентов, установленных в Galaxy S20 Ultra, выяснилось, что стоимость устройства Samsung составляет $528,50.
Фото www.ixbt.com
Наиболее дорогим компонентом смартфона является массив камер, включающий основной 108-Мп модуль, модули на 12 Мп и 48 Мп, датчик глубины и 40-Мп камеру для селфи. Его стоимость равна $107,5.
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На втором месте по стоимости — чип Snapdragon 865 с ценой $81.
Третья позиция у 6,9-дюймового дисплея Quad HD+ Dynamic AMOLED Infinity-O, его цена составляет $67.
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