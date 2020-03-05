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Подсчитали стоимость производства Samsung Galaxy S20 Ultra

Подсчитали стоимость производства Samsung Galaxy S20 Ultra

Специалисты лаборатории ресурса TechInsights произвели разборку смартфона Samsung Galaxy S20 Ultra 5G, что позволило сделать примерную оценку стоимости его производства.

Для этого использовалась модель SM-G988N с 12 Гбайт оперативной памяти и флеш-накопителем ёмкостью 256 Гбайт, присланная из Южной Кореи.

В результате оценки всех компонентов, установленных в Galaxy S20 Ultra, выяснилось, что стоимость устройства Samsung составляет $528,50.


Фото www.ixbt.com

Наиболее дорогим компонентом смартфона является массив камер, включающий основной 108-Мп модуль, модули на 12 Мп и 48 Мп, датчик глубины и 40-Мп камеру для селфи. Его стоимость равна $107,5.

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На втором месте по стоимости — чип Snapdragon 865 с ценой $81.

Третья позиция у 6,9-дюймового дисплея Quad HD+ Dynamic AMOLED Infinity-O, его цена составляет $67.

Справка Finance.ua:

  • Розничная цена Galaxy S20 Ultra в США равна $1399 без учёта налога с продаж.
  • В Украине за Galaxy S20 Ultra просят около 38 тыс. гривен.
По материалам 3dnews.ru
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