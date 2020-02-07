Galaxy UNPAСKED 2020: Samsung презентовала новые гаджеты (фото)

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Компания Samsung 11 февраля 2020 представила новую серию флагманских смартфонов – Galaxy S20, S20 + и S20 Ultra, наушники Galaxy Buds+. А также анонсировала свой новый гибкий смартфон – Galaxy Z Flip (официальная презентация телефона состоится 14 февраля в Нью-Йорке. В Америке телефон планируют продавать по $1,380).
Как сообщили порталу Finance.ua на презентации, серия Galaxy S20 предлагает новый подход к архитектуре камеры, которая благодаря сочетанию искусственного интеллекта с наибольшим сейчас оптическим сенсором создает очень качественные изображения. Также флагманская линейка оборудована новейшими достижениями 5G технологий.
Galaxy S20
Цена – 26,999 тыс. грн
Galaxy S20+
Цена – 29,999 тыс. грн
Galaxy S20 Ultra первое устройство основанное на технологии миллиметровых волн, частота которых ниже 6 ГГц. Серия Galaxy S20 Ultra способна работать и с автомномными с не автономными мощностями.
Galaxy S20 Ultra
Цена Galaxy S20 Ultra – 37 999 тыс. грн
Камера Galaxy S20 имеет супер высокое разрешение (108 МР в Galaxy S20 Ultra, 64 МР Galaxy S20 и S20 +). На уровне сенсора 9 пикселей способны объединяться в один, создавая качественные изображения даже при плохом освещении.
При помощи технологии Spese Zoom Galaxy S20 можно достичь максимального увеличения изображения, фотографируя на расстоянии. Возможно использовать до 30Х зум в Galaxy S20 и Galaxy S20+ (в Galaxy S20 Ultra даже больше).
Видеозапись. В Galaxy S20 появляется возможность осуществлять 8К видеосъемку. Благодаря функции Super Steudy, искусственному интеллекту, который анализирует движения, даже самые динамичные видео имеют хорошее качество.
YouTube в 8К. Samsung сотрудничает с YouTube, чтобы была возможность загружать свои 8К видео прямо на YouTube с максимальной скоростью.
Безопасность. Смартфоны Galaxy S20 защищены ведущей платформой безопасности Knox, которая имеет аппаратный и программный уровень защиты.
Galaxy BUDS+. Наушники со звуком имеют двухканальные динамики, три микрофона, долгий заряд батареи до 11часов, и 11 дополнительных часов с кейса.
Experience life in fuller sound. Introducing #GalaxyBudsPlus #SamsungEvent— Samsung Mobile (@SamsungMobile) February 11, 2020
Learn more: https://t.co/GzQgwh8m41 pic.twitter.com/UDuY3yVvg6
Galaxy BUDS+
Цена. Старт продаж в США намечен на 14 февраля. В Америке за наушники будут просить 149 долларов. Старт продаж в Украине пока неизвестен, но новинка будет стоить дороже – порядка 5 000 гривен.
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