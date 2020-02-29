Новая мошенническая схема: аферисты предлагают "13-ю пенсию"

Пенсионерам мошенники обещают несуществующую 13 пенсию. Таким образом пытаются выманить деньги у пожилых людей.

Аферисты под видом социальных работников рассказывают пенсионерам о дополнительных деньгах, гарантированных государством. Чтобы получить их, нужно дать данные пенсионной карты, передает “Сегодня” .

Таким образом мошенникам удалось снять с пенсионного счета пострадавшей 1500 грн. Далее она обратилась в банк с просьбой заблокировать карту.

Специалисты советуют никому не давать персональные данные, номера счетов и пароли от них. Часто мошенники любым способом пытаются узнать такую ​​информацию, чтобы снять деньги с карт доверчивых граждан.