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Водителей ждут «письма счастья»: в Украине снова заработают автоматические фиксаторы скорости

Водителей ждут «письма счастья»: в Украине снова заработают автоматические фиксаторы скорости

В МВД Украины сообщили, что уже в ближайшие дни представят систему, которая будет автоматически фиксировать превышение скорости и присылать водителям штрафы.

Об этом идет речь в сюжете ТСН.

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Сейчас ведомство проводит последние технические тесты системы. После этого начнется 45-дневный переходный период, в течении которого водителей будут только информировать и предупреждать о камерах. После заявленного периода начнется полноценная работа системы и нарушители правил ПДД начнут получать штрафы.

Места установки обещают обнародовать и обозначить на дороге. Начнут с Киева, где уже установили два десятка устройств. Сейчас столичные камеры в тестовом режиме ежесуточно фиксируют 60 тысяч нарушителей скорости, и если взять минимальный штраф в 255 гривен, то это “писем счастья” на более чем 15 миллионов гривен.

За прошлый год копы зафиксировали в три раза меньше, чем камеры в сутки.

Справка Finance.ua:

  • С 8 октября 2018 года на дорогах международного и национального значения патрульные начали в пилотном режиме использовать портативные устройства измерения скорости TruCam.
  • TruCAM – лазерный измеритель скорости, оснащенный режимом видеофиксации.
  • Сведения о дате, времени и месте расположения (координатах) автомобиля, которые выдает TruCAM, автоматически поступают от встроенного в прибор GPS-приемника. Начало фиксации нарушения возможно на расстоянии до 1,2 тыс. метров.

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По материалам ТСН
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