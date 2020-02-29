Водителей ждут «письма счастья»: в Украине снова заработают автоматические фиксаторы скорости

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В МВД Украины сообщили, что уже в ближайшие дни представят систему, которая будет автоматически фиксировать превышение скорости и присылать водителям штрафы.
Об этом идет речь в сюжете ТСН.
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Сейчас ведомство проводит последние технические тесты системы. После этого начнется 45-дневный переходный период, в течении которого водителей будут только информировать и предупреждать о камерах. После заявленного периода начнется полноценная работа системы и нарушители правил ПДД начнут получать штрафы.
Места установки обещают обнародовать и обозначить на дороге. Начнут с Киева, где уже установили два десятка устройств. Сейчас столичные камеры в тестовом режиме ежесуточно фиксируют 60 тысяч нарушителей скорости, и если взять минимальный штраф в 255 гривен, то это “писем счастья” на более чем 15 миллионов гривен.
За прошлый год копы зафиксировали в три раза меньше, чем камеры в сутки.
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