В каких случаях предъявляется страховой полис (инфографика)

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В каких двух случаях предъявляется страховой полис. Об этом пишет “Дорожный адвокат” на своей странице в FACEBOOK.
Штрафы За непредъявление полицейскому страхового полиса предусмотрен штраф 425 грн.
Согласно п.2.1 ПДД водитель должен иметь при себе удостоверение водителя, регистрационный документ на транспортное средство и полис страхования.
Однако, согласно ст. 16 Закона “О дорожном движении”, водитель обязан иметь при себе и по требованию полицейского предъявлять для проверки удостоверение водителя, регистрационный документ на транспортное средство, а в случаях, предусмотренных законом, – страховой полис.
В соответствии с ч. 2 ст. 21 Закона “Об обязательном страховании” контроль за наличием полиса страхования осуществляется полицией при составлении протоколов о нарушениях правил дорожного движения и оформлении материалов ДТП.
При этом нарушения Правил дорожного движения должны быть подтверждены доказательствами.
Когда полицейский не имеет права требовать для проверки полис страхования – если водитель не нарушал правила дорожного движения и не является участником ДТП.
Но наличие страхового полиса является обязанностью для водителя.
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