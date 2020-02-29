Жильцы киевских многоэтажек могут досрочно прекратить отопительный сезон

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В Киеве жильцы многоквартирного дома могут уже сейчас досрочно прекратить отопительный сезон, приняв соответствующее решение на общедомовом собрании.
Об этом сообщил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев, сообщает пресс-служба КГГА.
Процедура досрочного прекращения отопительного сезона:
«Самое главное – прийти к консенсусу с большинством соседей. Если люди считают, что готовы отключить отопление и не платить лишнее, мы такую возможность даем. Инициативная группа в составе не менее трех человек должна инициировать и провести собрание. Решение считается принятым, если за него проголосовало не менее 75% жителей (считается по площади квартир). Если сразу всех соседей не удалось собрать на собрание, существует механизм письменной доработки – вы обходите соседей, знакомите с сутью вопроса и предлагаете поддержать такой шаг. Протокол необходимо направить в теплоснабжающую организацию», – пояснил Петр Пантелеев.
Он также отметил, что коммунальное предприятие «Киевтеплоэнерго» также стремится экономить ресурсы и постепенно проводит термомодернизацию сетей и оборудования, чтобы не повышать тарифы для потребителей.
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