Жильцы киевских многоэтажек могут досрочно прекратить отопительный сезон

В Киеве жильцы многоквартирного дома могут уже сейчас досрочно прекратить отопительный сезон, приняв соответствующее решение на общедомовом собрании.

Об этом сообщил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев, сообщает пресс-служба КГГА.

Процедура досрочного прекращения отопительного сезона:

решение должны поддержать не менее 75% жителей;

протокол собрания необходимо направить в теплоснабжающую организацию – КП «Киевтеплоэнерго», ООО «Евро-Реконструкция» или другую;

если сразу на собрание не удалось собрать всех жильцов, то можно принять решение путем письменного анкетирования и также оформить протокол.

«Самое главное – прийти к консенсусу с большинством соседей. Если люди считают, что готовы отключить отопление и не платить лишнее, мы такую ​​возможность даем. Инициативная группа в составе не менее трех человек должна инициировать и провести собрание. Решение считается принятым, если за него проголосовало не менее 75% жителей (считается по площади квартир). Если сразу всех соседей не удалось собрать на собрание, существует механизм письменной доработки – вы обходите соседей, знакомите с сутью вопроса и предлагаете поддержать такой шаг. Протокол необходимо направить в теплоснабжающую организацию», – пояснил Петр Пантелеев.

Он также отметил, что коммунальное предприятие «Киевтеплоэнерго» также стремится экономить ресурсы и постепенно проводит термомодернизацию сетей и оборудования, чтобы не повышать тарифы для потребителей.

Справка Finance.ua: