0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 166 0

Украинцам пообещали индексацию пенсий в этом году

Украинцам пообещали индексацию пенсий в этом году

Кабинет министров Украины проведет индексацию пенсий в этом году.

Об этом в эфире программы “Право на власть” заявил новоназначенный премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, правительство найдет для этого средства в бюджете.

“Это этический вопрос перед людьми, которые своим трудовым жизнью заслужили свои пенсии. Мы, конечно, будем проводить индексацию пенсий в этом году, для этого надо посмотреть, чем мы обладаем в бюджете, и мы это начали делать уже сегодня”, – сказал Шмыгаль.

Ранее экс-министр соцполитики Юлия Соколовская заявляла, что украинским пенсионерам пересчитают пенсии, а также представят новую стратегию роста пенсионных выплат, которую правительственная команда и депутатский корпус разработали по поручению Президента Владимира Зеленского. Инициатива заключается в планомерном повышении выплат – уже до 2023 года размер средней пенсии вырастет на 1200 грн.

По материалам РБК-Украина
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Личные финансы
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.