Украинцам пообещали индексацию пенсий в этом году

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Кабинет министров Украины проведет индексацию пенсий в этом году.
Об этом в эфире программы “Право на власть” заявил новоназначенный премьер-министр Денис Шмыгаль.
По его словам, правительство найдет для этого средства в бюджете.
“Это этический вопрос перед людьми, которые своим трудовым жизнью заслужили свои пенсии. Мы, конечно, будем проводить индексацию пенсий в этом году, для этого надо посмотреть, чем мы обладаем в бюджете, и мы это начали делать уже сегодня”, – сказал Шмыгаль.
Ранее экс-министр соцполитики Юлия Соколовская заявляла, что украинским пенсионерам пересчитают пенсии, а также представят новую стратегию роста пенсионных выплат, которую правительственная команда и депутатский корпус разработали по поручению Президента Владимира Зеленского. Инициатива заключается в планомерном повышении выплат – уже до 2023 года размер средней пенсии вырастет на 1200 грн.
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