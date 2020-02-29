Украинцам пообещали индексацию пенсий в этом году

Кабинет министров Украины проведет индексацию пенсий в этом году.

Об этом в эфире программы “Право на власть” заявил новоназначенный премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, правительство найдет для этого средства в бюджете.

“Это этический вопрос перед людьми, которые своим трудовым жизнью заслужили свои пенсии. Мы, конечно, будем проводить индексацию пенсий в этом году, для этого надо посмотреть, чем мы обладаем в бюджете, и мы это начали делать уже сегодня”, – сказал Шмыгаль.

Ранее экс-министр соцполитики Юлия Соколовская заявляла, что украинским пенсионерам пересчитают пенсии, а также представят новую стратегию роста пенсионных выплат, которую правительственная команда и депутатский корпус разработали по поручению Президента Владимира Зеленского. Инициатива заключается в планомерном повышении выплат – уже до 2023 года размер средней пенсии вырастет на 1200 грн.