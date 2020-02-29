Morgan Stanley посоветовал клиентам сокращать инвестиции в украинские еврооблигации

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Американский инвестбанк Morgan Stanley советует клиентам сокращать инвестиции в украинские еврооблигации после того, как состоялись кадровые изменения в Кабинете министров.
“Мы рекомендуем продавать еврооблигации Украина-2030 и покупать облигации Египет-2031”, – сказано в отчете.
Читайте также: Новое правительство планирует пересмотреть госбюджет – хочет повысить пенсии
Также в банке утверждают, что способность нового правительства продолжать реализацию амбициозных реформ нуждается в подтверждении.
Кроме того, аналитики Morgan Stanley сомневаются, что Украина не будет завышать социальные расходы.
“Предложение сократить зарплаты топ-менеджерам госкомпаний и чиновникам выглядит недостаточным. Кроме того, заявление правительства о поддержке бизнеса и промышленности говорит о том, что расширение бюджетного дефицита более вероятно, чем повышение налогов”, – сказано в тексте.
По мнению аналитиков, Международный валютный фонд захочет увидеть план пересмотра бюджета, прежде чем выделить новый транш для Украины.
Кроме того, в отчете указано, что укрепление гривны существенно сказалось на результатах деятельности украинской промышленности, и аналитики не понимают, с помощью каких инструментов правительство собирается ослаблять гривну. Они подчеркнули, что НБУ — независимый регулятор, и это означает, что Кабмин не может самостоятельно решать эту проблему.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Электроэнергия для населения подорожает8 ч. назад - 5975 21
Рынок новостроек за 10 лет: как изменились стоимость жилья и предложения застройщиков11 ч. назад - 3007 12
"Очень похоже на Польшу": в НБУ рассказали о переломном для Украины этапе12 ч. назад - 3926 10
Ипотека в Украине: почти каждый седьмой украинец нуждается в собственном жильеВчера, 21:00 - 1494 7
Отмена скидки для населения за потребление первых 100 кВт высвободит 10 млрд грн, - Оржель3 ч. назад - 1948 5
Электроэнергия для населения подорожает8 ч. назад - 5975 21
"Очень похоже на Польшу": в НБУ рассказали о переломном для Украины этапе12 ч. назад - 3926 10
Рынок новостроек за 10 лет: как изменились стоимость жилья и предложения застройщиков11 ч. назад - 3007 12
Monobank запустил бета-тестирование карты для детей9 ч. назад - 2874
Потребление воды в Украине могут ограничить5 ч. назад - 2112 1
Вертолет для транспортировки инфицированных коронавирусом в Украине (фото)5 ч. назад - 96
Xiaomi представила игровые смартфоны с быстрой зарядкой (фото)Вчера, 14:10 - 315 1
Представлена международная версия смартфона Oppo Reno3 Pro (фото, видео)Позавчера, 15:10 - 396 1
Ученые "превратили" нефть в алмаз (фото)29.02.2020, 10:10 - 2444
В Украине появился вертолет для транспортировки инфекционных больных (фото, видео)28.02.2020, 14:20 - 1249 6