Morgan Stanley посоветовал клиентам сокращать инвестиции в украинские еврооблигации

Американский инвестбанк Morgan Stanley советует клиентам сокращать инвестиции в украинские еврооблигации после того, как состоялись кадровые изменения в Кабинете министров.

“Мы рекомендуем продавать еврооблигации Украина-2030 и покупать облигации Египет-2031”, – сказано в отчете.

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Также в банке утверждают, что способность нового правительства продолжать реализацию амбициозных реформ нуждается в подтверждении.

Кроме того, аналитики Morgan Stanley сомневаются, что Украина не будет завышать социальные расходы.

“Предложение сократить зарплаты топ-менеджерам госкомпаний и чиновникам выглядит недостаточным. Кроме того, заявление правительства о поддержке бизнеса и промышленности говорит о том, что расширение бюджетного дефицита более вероятно, чем повышение налогов”, – сказано в тексте.

По мнению аналитиков, Международный валютный фонд захочет увидеть план пересмотра бюджета, прежде чем выделить новый транш для Украины.

Кроме того, в отчете указано, что укрепление гривны существенно сказалось на результатах деятельности украинской промышленности, и аналитики не понимают, с помощью каких инструментов правительство собирается ослаблять гривну. Они подчеркнули, что НБУ — независимый регулятор, и это означает, что Кабмин не может самостоятельно решать эту проблему.