Новое правительство планирует пересмотреть госбюджет - хочет повысить пенсии

Новое правительство планирует пересмотреть государственный бюджет в части увеличения расходов для выплаты пенсий.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время выступления на внеочередном заседании Верховной Рады перед своим назначением на должность.

По его словам, пересмотр бюджета планируется выполнить за счет уменьшения зарплат и премий чиновникам.

“Есть ряд вызовов. Это недопущение экономического и бюджетного кризиса. Считаю, что мы должны пересмотреть бюджет на 2020 год. Особенно, в части увеличения выплат и пенсий для простых украинцев. Есть расходы, которые мы должны уменьшить. Это касается зарплат и премий должностных лиц, в том числе министров нового правительства, членов ряда наблюдательных советов и других чиновников”, – заявил Шмыгаль.

По словам Шмыгаля, одной из первоочередных задач является погашение долгов по зарплате перед шахтерами.

“Мы не имеем права отворачиваться от людей, ежедневно рискующих жизнью, и не допустим уничтожения угольной отрасли”, – сказал он.

Также премьер заявил, что необходимо усилить экономический блок правительства.

“Он должен обеспечить не только рост промышленности и аграрного сектора, что важно, но и ощущение этого роста каждому украинцу. На данный момент мы увидели только укрепление гривны, что отразилось, к сожалению, по экспорту, но никак не отразилось на благосостоянии рядовых украинцев” – сказал Шмыгаль.

Справка Finance.ua:

Вчера, 4 марта, Верховная Рада отправила в отставку премьер-министра Алексея Гончарука. За такое решение проголосовали 353 депутата.

Верховная Рада назначила Дениса Шмыгаля премьер-министром Украины. За его кандидатуру проголосовали 291 народный депутат.