Самые популярные причины увольнения с работы - исследование

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Чаще всего украинцы увольняются с работы из-за низкого уровня оплаты труда, но при условии его повышения готовы остаться.
Об этом говорится в исследовании hh.ua.
Исследователи выяснили, что 44% опрошенных систематически меняют работу: раз в 2-4 года. Каждый пятый устраивается на новую работу раз в год или даже чаще.
Какие причины заставляют украинских работников уйти от работодателя:
Наименее популярными причинами для увольнения являются большая нагрузка (8%), личные проблемы (4%) и большие изменения в рабочем процессе.
Как удержать сотрудников в компании:
Наименее эффективными способами предотвращения увольнения оказались наличие трансфера (развозка) от дома до работы и обратно, проведение (или введение) корпоративов, совместных праздников и активностей и возможность уйти в отпуск после завершения проекта (по 3-4%).
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