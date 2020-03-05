Самые популярные причины увольнения с работы - исследование

Чаще всего украинцы увольняются с работы из-за низкого уровня оплаты труда, но при условии его повышения готовы остаться.

Об этом говорится в исследовании hh.ua.

Исследователи выяснили, что 44% опрошенных систематически меняют работу: раз в 2-4 года. Каждый пятый устраивается на новую работу раз в год или даже чаще.

Какие причины заставляют украинских работников уйти от работодателя:

50% респондентов назвали основной причиной увольнения (или мыслей об увольнении) низкую заработную плату;

45% заявляют, что готовы поменять работодателя, если будут чувствовать застой в карьере, не получая развития;

39% украинцев согласятся на предложение от другой компании, если оно будет более выгодным для них, и напишут заявление об увольнении;

треть опрошенных – 33% – не готовы заниматься работой, если она не будет приносить удовольствия;

еще 32% не собираются мириться с некомфортной атмосферой в коллективе.

Наименее популярными причинами для увольнения являются большая нагрузка (8%), личные проблемы (4%) и большие изменения в рабочем процессе.

Как удержать сотрудников в компании:

57% респондентов заявили о том, что готовы остаться в компании, если им повысят зарплату;

44% опрошенных удержат новые проекты и перспективы в развитии;

35% останутся, если получат повышение;

31% – при условии регулярного пересмотра заработной платы;

28% могут удержать определенные “плюшки”, а именно – компенсация расходов на обучение, курсы или тренинги.

Наименее эффективными способами предотвращения увольнения оказались наличие трансфера (развозка) от дома до работы и обратно, проведение (или введение) корпоративов, совместных праздников и активностей и возможность уйти в отпуск после завершения проекта (по 3-4%).