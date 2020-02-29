Почти кредит МВФ: В правительстве подсчитали, сколько государство может получить от приватизации

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Правительство Украины в 2020 году передало Фонду государственного имущества для дальнейшей приватизации 961 предприятие с потенциальной ценой продажи $5 млрд.
Об этом сообщил первый заместитель Министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Павел Кухта.
“За полгода, с декабря 2019, Фонду уже передали 961 предприятие, а это почти в 10 раз больше, чем за последние 10 лет. Их балансовая стоимость составляет примерно $3 млрд, с потенциалом продаж $5 млрд Это примерно достигает объема транша МВФ”, – сказал он.
При этом он подчеркнул, что при успешной продаже со стороны ФГИУ обеспечиваются не только значительные поступления в бюджет, но и самое главное – инвестиции и развитие.
В свою очередь глава Фонда госимущества Денис Сенниченко заверил, что сейчас Фонд активно принимает в управление госпредприятия, которые передал Кабмин:
Он также привел пример продажи предприятия “Киевпассервис”, который долгое время не был интересен инвесторам, но благодаря новому подходу и максимальному маркетированию был продан 4 марта за 230 млн грн.
В свою очередь Денис Паламарчук отметил, что государственные предприятия именно аграрной отрасли являются наименее изношенными, что дает хорошие стартовые позиции для успешной приватизации таких предприятий. Вместе с тем, госпредприятия АПК не имеют достаточно средств для эффективного возделывания земель, поэтому важно передать такие предприятия на приватизацию.
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