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Верховный суд Индии отменил запрет на криптовалюты

Верховный суд Индии отменил запрет на криптовалюты

Верховный суд Индии отменил директиву Резервного банка (RBI) о запрете подотчетным организациям оказывать банковские услуги компаниям, которые связаны с торговлей криптовалютами.

Об этом сообщает Bloomberg.

Ранее криптовалютные биржи, стартапы и других представители индустрии обжаловали действовавший с 2018 года запрет. Из-за возникших проблем некоторые из них были вынуждены закрыться или уехать из страны.

Как теперь стало известно, суд согласился с доводами представителей криптовалютной индустрии, и это решение можно расценивать как очевидную победу.

Ранее в этом году в RBI подчеркнули, что запрет на обслуживание криптовалютного бизнеса финансовыми учреждениями страны призван защитить компании от рисков, связанных с торговлей цифровыми активами, включая финансирование терроризма и отмывание денег.

Отметим, что в июле 2019 года рабочая группа при правительстве Индии также рекомендовала полный запрет криптовалют, кроме выпускаемых центробанком цифровых токенов. Подготовленный законопроект предполагает наказание за использование криптовалют в виде крупных штрафов или тюремного заключения вплоть до 10 лет.

По материалам internetua.com
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