Верховный суд Индии отменил запрет на криптовалюты

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Верховный суд Индии отменил директиву Резервного банка (RBI) о запрете подотчетным организациям оказывать банковские услуги компаниям, которые связаны с торговлей криптовалютами.
Об этом сообщает Bloomberg.
Ранее криптовалютные биржи, стартапы и других представители индустрии обжаловали действовавший с 2018 года запрет. Из-за возникших проблем некоторые из них были вынуждены закрыться или уехать из страны.
Как теперь стало известно, суд согласился с доводами представителей криптовалютной индустрии, и это решение можно расценивать как очевидную победу.
Ранее в этом году в RBI подчеркнули, что запрет на обслуживание криптовалютного бизнеса финансовыми учреждениями страны призван защитить компании от рисков, связанных с торговлей цифровыми активами, включая финансирование терроризма и отмывание денег.
Отметим, что в июле 2019 года рабочая группа при правительстве Индии также рекомендовала полный запрет криптовалют, кроме выпускаемых центробанком цифровых токенов. Подготовленный законопроект предполагает наказание за использование криптовалют в виде крупных штрафов или тюремного заключения вплоть до 10 лет.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Электроэнергия для населения подорожаетВчера, 12:03 - 8537 29
Рынок новостроек за 10 лет: как изменились стоимость жилья и предложения застройщиковВчера, 09:03 - 3551 13
"Очень похоже на Польшу": в НБУ рассказали о переломном для Украины этапеВчера, 08:03 - 4394 13
Отмена скидки для населения за потребление первых 100 кВт высвободит 10 млрд грн, - ОржельВчера, 17:16 - 3303 11
Ипотека в Украине: почти каждый седьмой украинец нуждается в собственном жильеПозавчера, 21:00 - 1636 7
Электроэнергия для населения подорожаетВчера, 12:03 - 8537 29
"Очень похоже на Польшу": в НБУ рассказали о переломном для Украины этапеВчера, 08:03 - 4394 13
Рынок новостроек за 10 лет: как изменились стоимость жилья и предложения застройщиковВчера, 09:03 - 3551 13
Monobank запустил бета-тестирование карты для детейВчера, 11:06 - 3542
Отмена скидки для населения за потребление первых 100 кВт высвободит 10 млрд грн, - ОржельВчера, 17:16 - 3303 11
Вертолет для транспортировки инфицированных коронавирусом в Украине (фото)Вчера, 15:34 - 131
Xiaomi представила игровые смартфоны с быстрой зарядкой (фото)Позавчера, 14:10 - 342 1
Представлена международная версия смартфона Oppo Reno3 Pro (фото, видео)03.03.2020, 15:10 - 410 1
Ученые "превратили" нефть в алмаз (фото)29.02.2020, 10:10 - 2490
В Украине появился вертолет для транспортировки инфекционных больных (фото, видео)28.02.2020, 14:20 - 1269 6