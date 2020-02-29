Realme представила новые смартфоны (фото)

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Компания Realme представила смартфоны Realme 6 и 6 Pro. Новинки оценены в 175 и 230 долларов соответственно, и можно ожидать, что примерно такие же цены будут у смартфонов Redmi Note 9 и Note 9 Pro.
Realme 6 на данный момент является самым доступным смартфоном с 90-герцевым экраном. Дисплей Realme 6 — это панель Full HD+ диагональю 6,5 дюйма. Realme не указывает тип панели. Сердцем новинки служит SoC MediaTek Helio G90T. И хотя это не конкурент даже Snapdragon 855, всё же для 175-долларового смартфона это очень производительное решение. Оперативной памяти (LPDDR4x) может быть от 4 до 8 ГБ, флэш-памяти (UFS 2.1) — от 64 до 128 ГБ. Ёмкость аккумулятора — 4300 мА·ч, причём есть поддержка 30-ваттной зарядки, что тоже очень впечатляет, учитывая цену смартфона.
Что касается основной камеры, она содержит четыре датчика изображения, но лишь два можно назвать полезными. Это главный Samsung GW1 разрешением 64 Мп и восьмимегапиксельный «ширик». Остальные два — это макро-камера разрешением 2 Мп и чёрно-белая портретная камера. Разрешение фронтальной составляет 16 Мп. Отдельно стоит отметить тройной слот для карт SIM и карты памяти, а также наличие разъёма для наушников. Габариты новинки составляют 162,1 х 74,8 х 9,6 мм при массе 191 г. Работает смартфон под управлением Android 10 с оболочкой Realme UI. На выбор есть два цвета: перламутровый и синий.
Фото: ixbt.com
Realme 6 Pro имеет ряд важных отличий от младшего собрата, но некоторые параметры полностью идентичны. Этот смартфон чуть крупнее за счёт экрана диагональю 6,6 дюйма, но разрешение то же, тип панели, судя по всему, такой же, и есть та же поддержка 90 Гц. Основой тут служит SoC Snapdragon 720G, а базовый объём ОЗУ — 6 ГБ. При этом тут такой же объём флэш-памяти, такой же аккумулятор и та же быстрая зарядка.
Фото: ixbt.com
В основной камере изменение лишь одно — чёрно-белый модуль заменён на 12-мегапиксельный с телеобъективом. Благодаря этому в смартфоне реализован 20-кратный гибридный зум. Фронтальная камера у Realme 6 Pro двойная со вторым восьмимегапиксельным датчиком. Габариты — 163,8 х 75,8 х 8,9 мм при массе 202 г. Варианты цветов: синий и оранжевый. К сожалению, об NFC на сайте ничего не сказано.
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