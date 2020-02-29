"Новая почта" начала доставлять грузы "Ин Тайма"

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“Новая почта” начала помогать клиентам “Ин Тайм” с доставкой их грузов.
Об этом сообщает пресс-служба компании
“Мы достигли частичных договоренностей по доставке крупногабаритных грузов клиентам компании. Грузы будут обрабатываться на наших терминалах. Сейчас, после проведенной инвентаризации, мы уже начали прием грузов на отправку в городе Днепр”, — говорится в сообщении.
Все отправления клиентов “Ин Тайма”, которые попадут в “Новую почту”, будут доставлены в почтовые отделения города получателя.
Контактный центр “Новой Почты” предварительно свяжется с получателями грузов для согласования деталей доставки.
В компании подчеркнули, что на сегодняшний момент “Новая Почта” не ведет переговоров о выкупе и/или реструктуризации бизнеса “Ин Тайм”: всей компании или ее части.
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