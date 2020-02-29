Какие налоги платятся с процентов по депозиту

К пассивным доходам, облагаемым налогом на доходы физических лиц, относятся проценты на текущий или депозитный банковский счет.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГНС в Запорожской области.

“Банковское учреждение, которое является налоговым агентом, перечисляет налог на доходы физических лиц с сумм процентов, начисленных за отчетный месяц на суммы банковских вкладных (депозитных) или текущих счетов физических лиц”, – говорится в сообщении.

Доходы в виде процентов на суммы банковских депозитных счетов окончательно облагаются налоговым агентом при их начислении.

Ставка НДФЛ на доходы в виде процентов на текущий или депозитный банковский счет устанавливаются в размере 18% от базы налогообложения. Такие доходы являются объектом налогообложения военным сбором по ставке 1,5%.

В срок, определенный для месячного налогового периода, налоговым агентом в бюджет уплачивается общая сумма налога на доходы физических лиц, начисленного по ставке 18% из общей суммы процентов, начисленных за налоговый месяц на суммы банковских вкладных или текущих счетов.

Когда производится перечисление:

в срок не позднее 30 календарных дней, следующих за месяцем начисления дохода.

Напомним, на 1 февраля 2020 года физлица держали в банках 487,3 млрд грн, что на 12,8 млрд грн больше, чем на начало января 2020 года.

ФГВФЛ опроверг миф о том, что для получения возмещения по вкладу необходимо заполнить множество заявлений и выстоять длинные очереди в кабинетах чиновников.

Справка Finance.ua:

Налоговые агенты – банки начисляющие доходы в виде процентов в налоговом расчете по форме 1-ДФ, отражают общую сумму начисленных в отчетном налоговом периоде процентов на текущий или депозитный (вкладной) банковский счет и сумму удержанного с них налога.

В налоговом расчете по форме 1-ДФ не указывается информация о суммах отдельного банковского вкладного (депозитного) или текущего счета, суммы начисленных процентов, а также сведения о физическом лице – налогоплательщике, которому начислены такие доходы.

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