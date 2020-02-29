Национальный банк обновил перечень системно важных банков

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Национальный банк включил в перечень системно важных банков А-Банк вместо Укрсоцбанка.
Об этом сообщается на сайте регулятора.
“Национальный банк провел ежегодный пересмотр перечня системно важных банков. Количество банков осталось неизменным и насчитывает 14 учреждений, в то же время вместо Укрсоцбанка, который в прошлом году присоединился к Альфа-Банку, в перечень вошел А-Банк”, – говорится в сообщении.
Системно важные банки:
Для системно важных банков действуют повышенные требования:
После потери статуса системной важности, банк должен выполнять усиленные требования в течение еще 12 месяцев.
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