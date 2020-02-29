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Национальный банк обновил перечень системно важных банков

Национальный банк обновил перечень системно важных банков

Национальный банк включил в перечень системно важных банков А-Банк вместо Укрсоцбанка.

Об этом сообщается на сайте регулятора.

“Национальный банк провел ежегодный пересмотр перечня системно важных банков. Количество банков осталось неизменным и насчитывает 14 учреждений, в то же время вместо Укрсоцбанка, который в прошлом году присоединился к Альфа-Банку, в перечень вошел А-Банк”, – говорится в сообщении.

Системно важные банки:

  • А-Банк;
  • Альфа-банк;
  • Кредобанк;
  • ОТП банк;
  • Ощадбанк;
  • Пивденный;
  • ПриватБанк;
  • ПУМБ;
  • Райффайзен Банк Аваль;
  • ТАСкомбанк;
  • Укргазбанк;
  • Укрэксимбанк;
  • Укрсиббанк;
  • Универсал банк.

Для системно важных банков действуют повышенные требования:

  • дополнительно к нормативному значению достаточности капитала они должны сформировать буфер системной важности, который начнет действовать с 1 января 2021 года и будет зависеть от значения показателя системной важности банка;
  • эти банки должны разработать планы возобновления деятельности согласно требованиям Национального банка;
  • системные банки должны выполнять усиленный норматив максимального размера кредитного риска на одного контрагента (Н7) – не более 20% (для банков, которые не являются системно важными, он установлен на уровне 25%).

После потери статуса системной важности, банк должен выполнять усиленные требования в течение еще 12 месяцев.

Справка Finance.ua:

  • Национальный банк ежегодно определяет системно важные банки по данным на 1 января.
  • Подходы к определению системно важных банков были пересмотрены летом прошлого года.
  • Обновленная методология обеспечивает точное отображение значимости системно важных банков для финансового рынка.
По материалам Finance.UA
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