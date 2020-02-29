Национальный банк обновил перечень системно важных банков

Национальный банк включил в перечень системно важных банков А-Банк вместо Укрсоцбанка.

Об этом сообщается на сайте регулятора.

“Национальный банк провел ежегодный пересмотр перечня системно важных банков. Количество банков осталось неизменным и насчитывает 14 учреждений, в то же время вместо Укрсоцбанка, который в прошлом году присоединился к Альфа-Банку, в перечень вошел А-Банк”, – говорится в сообщении.

Системно важные банки:

А-Банк;

Альфа-банк;

Кредобанк;

ОТП банк;

банк; Ощадбанк;

Пивденный;

ПриватБанк;

ПУМБ ;

; Райффайзен Банк Аваль;

ТАС комбанк;

комбанк; Укргазбанк;

Укрэксимбанк;

Укрсиббанк;

Универсал банк.

Для системно важных банков действуют повышенные требования:

дополнительно к нормативному значению достаточности капитала они должны сформировать буфер системной важности, который начнет действовать с 1 января 2021 года и будет зависеть от значения показателя системной важности банка;

эти банки должны разработать планы возобновления деятельности согласно требованиям Национального банка;

системные банки должны выполнять усиленный норматив максимального размера кредитного риска на одного контрагента (Н7) – не более 20% (для банков, которые не являются системно важными, он установлен на уровне 25%).

После потери статуса системной важности, банк должен выполнять усиленные требования в течение еще 12 месяцев.

Справка Finance.ua:

Национальный банк ежегодно определяет системно важные банки по данным на 1 января.

Подходы к определению системно важных банков были пересмотрены летом прошлого года.