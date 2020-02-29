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Потребление воды в Украине могут ограничить

Потребление воды в Украине могут ограничить

Государственное агентство водных ресурсов Украины может впервые ограничить права водопользователей в использовании воды из-за аномально теплых осени и зимы.

Об этом сообщает Государственное агентство водных ресурсов Украины.

“Впервые за 120 лет Украина оказалась в ситуации, когда гидрометеорологические условия могут повлечь ограничение прав водопользователей в использовании воды”, – рассказали в пресс-службе.

Причина ограничения – в случае наступления маловодья права водопользователей могут быть ограничены или изменены условия водопользования, в том числе сбросы воды через плотины ГЭС.

Что будет в приоритете – обеспечение питьевых и бытовых нужд украинцев.

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По информации Укргидрометцентра, сегодня на большинстве рек Украины наблюдается низкая водность. Соответственно, в этом году на украинских реках весеннего половодья не будет.

“Межведомственная комиссия по согласованию режимов работы днепровских и Днестровского водохранилищ в контексте таких неблагоприятных условий и выраженного маловодья согласовала соответствующие режимы работы водохранилищ в марте 2020 года”, – сообщили в ведомстве.

Справка Finance.ua:

  • В столице тарифы водоснабжение повышены: на 13,6% до 11,2 грн за 1 куб. м (без НДС), на водоотвод – на 6,3% до 7,96 грн за 1 куб. м (без НДС).

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По материалам Finance.UA
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