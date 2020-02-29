Потребление воды в Украине могут ограничить

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Государственное агентство водных ресурсов Украины может впервые ограничить права водопользователей в использовании воды из-за аномально теплых осени и зимы.
Об этом сообщает Государственное агентство водных ресурсов Украины.
“Впервые за 120 лет Украина оказалась в ситуации, когда гидрометеорологические условия могут повлечь ограничение прав водопользователей в использовании воды”, – рассказали в пресс-службе.
Причина ограничения – в случае наступления маловодья права водопользователей могут быть ограничены или изменены условия водопользования, в том числе сбросы воды через плотины ГЭС.
Что будет в приоритете – обеспечение питьевых и бытовых нужд украинцев.
По информации Укргидрометцентра, сегодня на большинстве рек Украины наблюдается низкая водность. Соответственно, в этом году на украинских реках весеннего половодья не будет.
“Межведомственная комиссия по согласованию режимов работы днепровских и Днестровского водохранилищ в контексте таких неблагоприятных условий и выраженного маловодья согласовала соответствующие режимы работы водохранилищ в марте 2020 года”, – сообщили в ведомстве.
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