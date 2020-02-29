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АРМА заработало на арестованных активах почти 170 млн грн

АРМА заработало на арестованных активах почти 170 млн грн

В течение 2019 года на депозитные счета Национального агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) в государственных банках, поступило около 170 млн грн от продажи арестованных активов на электронных торгах, более 14 млн грн составили начисленные на депозитные средства проценты.

Об этом сообщает сайт правительства.

Всего в прошлом году агентству передали 1240 арестованных активов, что вдвое больше, чем годом ранее. Как отметил во время представления отчетности заместитель главы АРМА Филипп Пронин, агентство получило 1685 запросов от правоохранительных органов в сфере выявления и розыска активов, тогда как за время своего функционирования ведомство нашло активов на сумму более 100 млрд грн.

“Реестр арестованных активов будет доработан и 100% введен в полноценную промышленную эксплуатацию уже в этом году”, – сообщил глава АРМА Виталий Сигидин.

В настоящее время руководство разрабатывает план по перезагрузке системы управления арестованными активами. Предлагается:

  • установление минимальных платежей в бюджет от управляющих, предоставление управляющим льгот в первые месяцы действия договора;
  • создание отдельного тендерного комитета для отбора управляющих;
  • введение функции сохранения активов агентством (в настоящее время АРМА только передает в управление или реализует арестованное имущество).

Кроме того, замглавы АРМА Владимир Павленко отметил, что агентство вскоре будет проверять репутацию потенциальных управляющих, а также планирует изменить правила электронных аукционов и механизм управления социально значимыми объектами, которые имеют стратегическое значение для страны или региона.

По материалам УБР
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