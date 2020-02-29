Египет вводит туристические визы

Премьер-министр Египта Мустафа Мадбули одобрил введение 5-летней визы, которая позволила бы туристам находиться до 90 дней за посещение.

Об этом говорится в сообщении egyptianstreets.com.

Виза будет доступна через электронный визовый портал, или через консульства Египта за рубежом.

Приоритет этой выдачи виз, нацеленной на облегчение посещений туристов, регулярно приезжающих Египет, будет касаться владельцев виз из США, Великобритании и тех, у кого есть шенгенские визы.

Напомним, в апреле 2014 года Египет увеличил плату за визы с 15 до 25 долларов США.

Для многократных виз стоимость устанавливается в размере 60 долларов США (936 LE).

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