Lufthansa сократит количество рейсов на 20% из-за коронавируса

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Немецкая авиакомпания Lufthansa посадит 150 из 770 самолетов своего парка из-за сокращения количества рейсов, связанных с распространением коронавируса.
Об этом сообщает Reuters.
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Как отметили в компании, 25 из 150 самолетов, полеты которых будут временно остановлены, являются дальнего следования.
“Мы динамически корректируем наши планы с учетом чрезвычайных обстоятельств”, – сообщили в авиакомпании.
Ранее авиакомпания продлила приостановку полетов в Китай до 24 апреля, а в Тегеран до 30 апреля, а также сокращает полеты в северную часть Италии.
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