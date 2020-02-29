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Lufthansa сократит количество рейсов на 20% из-за коронавируса

Lufthansa сократит количество рейсов на 20% из-за коронавируса

Немецкая авиакомпания Lufthansa посадит 150 из 770 самолетов своего парка из-за сокращения количества рейсов, связанных с распространением коронавируса.

Об этом сообщает Reuters.

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Как отметили в компании, 25 из 150 самолетов, полеты которых будут временно остановлены, являются дальнего следования.

“Мы динамически корректируем наши планы с учетом чрезвычайных обстоятельств”, – сообщили в авиакомпании.

Ранее авиакомпания продлила приостановку полетов в Китай до 24 апреля, а в Тегеран до 30 апреля, а также сокращает полеты в северную часть Италии.

По материалам РБК-Украина
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