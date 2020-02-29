Проведут аудит Пенсионного фонда: что это означает

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В апреле-октябре проведут аудит Пенсионного фонда.
Об этом сообщила министр социальной политики Юлия Соколовская.
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“Аудит планировали провести в 2017-м – с момента принятия соответствующего закона. Наконец-то он пройдет в этом году. Это будет проверка учреждения с бюджетом в почти 448 миллиарда гривен, 5,3 из которых идут на административные расходы”, – сообщила министр.
Министерство завершает конкурс среди 4 компаний, которые займутся аудитом Пенсионного фонда.
“Цель аудита – понять реальное состояние дел в Пенсионном фонде, чтобы в дальнейшем оптимизировать его работу. Ожидаем получить оценку финансового состояния Фонда, его информационной системы, рекомендации по оптимизации законодательного поля и административных расходов”, – пояснила Соколовская.
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