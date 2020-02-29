Проведут аудит Пенсионного фонда: что это означает

В апреле-октябре проведут аудит Пенсионного фонда.

Об этом сообщила министр социальной политики Юлия Соколовская.

Читайте также: Пенсионный фонд задолжал Госказначейству более 49 миллиардов гривен

“Аудит планировали провести в 2017-м – с момента принятия соответствующего закона. Наконец-то он пройдет в этом году. Это будет проверка учреждения с бюджетом в почти 448 миллиарда гривен, 5,3 из которых идут на административные расходы”, – сообщила министр.

Министерство завершает конкурс среди 4 компаний, которые займутся аудитом Пенсионного фонда.

“Цель аудита – понять реальное состояние дел в Пенсионном фонде, чтобы в дальнейшем оптимизировать его работу. Ожидаем получить оценку финансового состояния Фонда, его информационной системы, рекомендации по оптимизации законодательного поля и административных расходов”, – пояснила Соколовская.

Справка Finance.ua:

По словам премьера-министра Алексея Гончарука, одна из главных статей расходов сегодня в Украине – это дотация Пенсионного фонда. И в этом году правительство собирается менять подход к публичным финансам. А насчет Пенсионного фонда запланирован международный аудит с профессиональной аудиторской компанией.

82,7% пенсионеров получают пенсию в 4 тыс. грн, что ниже фактического прожиточного минимума.