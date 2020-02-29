Правительство направило 654 миллиона на выплату зарплат шахтерам

Правительство 4 марта 2020 года направило 654 млн грн на погашение задолженности по выплате заработной платы перед шахтерами девяти предприятий.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики и защиты окружающей среды.

“4 марта 2020 года согласно помесячной росписи ассигнований общего фонда Государственного бюджета Украины на 2020 год с изменениями по бюджетной программе КПКВК 2401590 “Реструктуризация угольной отрасли” на угледобывающие предприятия направлено 654 248,0 тыс. грн”, – говорится в сообщении.

В частности, за февраль текущего года будет выплачено 108,4 млн грн, на погашение задолженности по зарплате за декабрь 2019 года направили 122,3 млн грн, за январь 2020 года – 423,6 млн грн.

Отмечается, что по предприятиям эти средства будут направлены на: ГП “Шахта им. М.С. Сургая” – 53 603,2 тыс. грн; ГП “Шахтоуправление “Южнодонбасское № 1” – 43 555,8 тыс. грн; ГП “Мирноградуголь” – 77 683,4 тыс. грн; ГП “Селидовуголь” – 54 581,0 тыс. грн; ГП “Торецкуголь” -55 760,7 тыс. грн; ГП “Первомайскуголь” – 92 748,6 тыс. грн; ПАО “Лисичанскуголь” – 79 230,0 тыс. грн; ГП “Львовуголь” – 170 600,9 тыс. грн; ГП “Волыньуголь” – 26 484,4 тыс. гривен.